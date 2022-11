Ecuador quedó afuera de la Copa del Mundo tras caer 2-1 con Senegal en el estadio Khalifa por la tercera fecha del grupo A.

El equipo de Gustavo Alfaro se despidió del Mundial con cuatro puntos, luego de [derrotar a Qatar en el partido inaugural] (https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2022/11/ecuador-le-gano-a-qatar-2-0-el-partido-inaugural-del-mundial/), de igualar con Países Bajos en la segunda fecha y de caer ante Senegal en esta jornada.

El director técnico, que fue fundamental para hacer crecer a la selección ecuatoriana en este último tiempo, habló en una conferencia de prensa luego del partido, lamentando la eliminació y analizando el juego, considerando que a Ecuador le costó mucho el primer tiempo porque entró en el planteo de Senegal y no logró desplegar su juego propio. “Es un golpe muy duro, una frustración muy grande. Sabíamos que el margen era exiguo, que los detalles podían marcar diferencias, y creo que lamentablemente eso fue lo que sucedió. El partido tuvo alternativas cambiantes, nos costó encontrar el pie, entramos en su juego de presión, perdimos rebotes y nos complicaron con la velocidad de sus hombres”, comenzó analizando Alfaro.

Para Alfaro la clave de la derrota estuvo en no haber podido sostener la pelota en la mitad de la cancha. “Corrimos detrás de ella, llegamos después, y eso no es lo que normalmente hicimos a lo largo de la eliminatoria o del Mundial. Hay cuestiones emocionales, no sé si de concentración, pero esa prestancia que hay que tener para hacer las cosas que el partido demanda”, indicó.

Sobre la conformación del equipo, sostuvo que se trata de una generación joven a la que le falta crecer. “Este es un equipo con más futuro que presente, es una generación joven de jugadores. Ojalá que estas batallas les sirvan el día de mañana. Estos chicos van a tener revancha más adelante”, continuó.

A su vez, confesó que esperaba una presentación mucho mejor esta tarde. “Les dije que si querían empatar el partido, si no sosteníamos la pelota era imposible. Les dije que si querían seguir en el Mundial tenían que jugar. Era un partido que se empataba o daba vuelta con fútbol. Y si bien lo asumieron, la idea fue todo el partido, había que asumir un compromiso y el equipo lo hizo”, expresó.

En ese sentido, insistió en la falta de experiencia del plantel, que a su entender cometió errores que fueron clave para el desenlace del encuentro y que le costaron muy caro a su selección. “Queríamos clasificar, seguir en este camino que veníamos, pero obviamente el dolor que todos tenemos no tiene que perder la camada de estos chicos. Ojalá esto les sirva a futuro, porque lamentablemente esta situación clave de emplazar es una batallas que hay que dar. No tengo duda de que tendrán revancha”, agregó.

Por último, Alfaro sembró la incógnita sobre el futuro de su carrera. “Hoy lamentablemente nos quedamos al margen, fuera de un sueño muy lindo que estos chicos construyeron en dos años. Yo en lo personal, honestamente, necesito tiempo para saber qué voy a hacer con mi carrera, qué decisión tomar”, dijo, pero dejó en claro que no es buen momento para analizar su situación personal.

“Con la Federación quedamos de juntarnos para darnos las gracias y ver qué hacemos. Hoy tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer, si seguiré dirigiendo, si no. Son cosas que me he planteado antes y algún día iba a llegar. Uno quisiera que fuera más lejos, pero no es momento de pronunciarme”, finalizó.