Este jueves Gerard Piqué anunció que finalizará su carrera futbolística. El defensa, que ganó varias ligas, Copas del Rey, Champions League, una Eurocopa y un Mundial, jugará este sábado su último partido con Barcelona en el Camp Nou.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Piqué creció en el Barcelona, donde jugó en todas las categorías juveniles desde los diez años, y se terminó de formar en Manchester United, equipo con el que firmó su primer contrato profesional.

Luego estuvo en Real Zaragoza y volvió al Manchester antes de regresar al equipo que lo vio crecer. En mayo de 2008 fichó con el Barcelona por cinco millones de euros. El español es de la generación de 1987, una de las mejores en la historia del Barça, y coincidió con futbolistas como Leo Messi, Víctor Vázquez y Marc Pedraza.

Entre 2009 y 2018 contabilizó un total de 102 partidos y cinco goles con la selección española, con la que fue campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012.

En esta temporada sólo disputó 554 minutos en nueve partidos de Liga y Champions League; se retirará con 35 años.

En el video agradece a la afición y repasa su trayectoria desde que se incorporó a la residencia del Barcelona La Masía.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dice en su publicación.