Sufrió, pero clasificó. Así podría ser el resumen de la participación de Argentina en el grupo de Qatar 2022. Lejos, ya, queda el amargo debut con derrota ante Arabia Saudita. La albiceleste tenía la obligación de ganar los dos partidos que le quedaban y lo hizo. No le pesó la responsabilidad y, con gran rendimiento de Lionel Messi, logró el objetivo de avanzar de fase siendo primeros.

“Estamos satisfechos del partido que jugamos. El contexto no era fácil había que jugar y ganar porque era un equipo que le valían dos resultados. Lo interpretamos de una manera correcta. Estamos contentos. Buscamos que el equipo se encuentra y no dejaron de intentarlo”, dijo el DT argentino, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa posterior a la victoria 2-0 frente a Polonia, quien además agregó que “la reflexión es que todos los rivales son difíciles. Nos ganó Arabia Saudita. El fútbol hoy es partido a partido, hay que analizar y a veces jugando bien también podés perder. La sensación es que todos los partidos son difíciles. El que piense que Australia no lo será, está equivocado”.

El entrenador, además, fue consultado sobre la alineación titular y los cambios que hizo partido tras partido. “Tenemos alternativas. El planteo de Polonia no me sorprendió porque fue mérito nuestro. No le permitimos que haya contragolpes. Fue más mérito nuestro que errores de ellos. Que la gente disfrute. Estamos contento, pero no efusivos. Me parece una locura que juguemos el sábado. No están dadas las condiciones para que así sea, porque fuimos primeros de grupo”, manifestó.

El sábado, a propósito, será el choque de octavos de final ante Australia, partido que se jugará a las 16.00 de nuestros relojes. Ante la pregunta de si Argentina vuelve a ser candidato tras las dos victorias, Scaloni dijo que “no somos candidatos ni favoritos a nada. Pensar que por haber ganado hoy vamos a ser campeones es estar errados. Hoy jugamos un gran partido y somos un equipo difícil. Seguimos siendo los mismos. Siempre vamos partido a partido. Algo vimos de Australia, pero mañana nos empaparemos al cien por ciento. Jugando de la manera que jugamos hoy al rival lo vamos a complicar”.