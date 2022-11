La Copa del Mundo comienza el domingo y Uruguay debuta el próximo jueves 24, frente a Corea por el grupo H a las 10.00. Luego se medirá con Portugal el lunes 28 a las 16.00, y finalizará su participación en la fase de grupos el 2 de diciembre ante Ghana, a las 12.00.

El primer rival de Uruguay en la competencia mundialista, Corea del Sur, jugó su último amistoso de preparación para la Copa del Mundo el pasado viernes ante Islandia en Hwaseong y ganó 1-0 con gol de Min-kyu Song. Los coreanos se presentaron sin su tridente habitual de ataque compuesto por el capitán Son Heung-min que se desempeña en el Tottenham, Hwang Hee-chan del Wolverhampton y Hwang Ui-jo, del Olympiakos, además del líder de la zaga, Kim Min-jae, del Nápoles, porque todavía no estaban a disposición del entrenador.

Ghana, el último rival de la celeste disputó un partido amistoso de preparación el pasado miércoles ante Suiza. Mohammed Salisu y Antoine Semenyo dieron la victoria marcando dos goles en cuatro minutos.

Consultado sobre Uruguay como rival, el defensa sengelés, Mohammed Salisu, sostuvo: “Estoy ansioso por el juego. Necesito estar con mi país y luchar por mi país. Creo que soy parte de la venganza, vamos por la venganza”, dijo el defensa ghanés, rememorando el duelo de cuartos de final del Mundial de 2010, en el que la celeste eliminó al conjunto africano de la competencia.

Portugal, segundo rival de la celeste, goleó 4-0 a Nigeria este jueves con tantos de Bruno Fernandes en dos ocasiones, Gonçalo Ramos y Joao Mario. El partido fue disputado en el estadio José Alvalde, de Lisboa.

Cristiano Ronaldo no fue de la partida por encontrarse descompuesto. “Ahora mismo tiene un síntoma de gastroenteritis, algo que deprime mucho a los jugadores. No entrenará por eso, está en su cuarto para descansar y no estará listo para mañana”, decía el miércoles el seleccionador Fernando Santos, al anunciar la ausencia de la máxima estrella portuguesa. En los últimos días se ha especulado mucho en la prensa lusa sobre el relacionamiento de Cristiano con Bruno Fernandes y Joao Cancelo, dos de sus compañeros, con versiones que afirmar que existe un clima tenso en el vestuario de dicha selección.

Uruguay, por su parte, disputó sus últimos dos amistosos de preparación para el Mundial de Qatar en la fecha FIFA anterior. En el primero cayó ante Irán el 23 de setiembre y luego triunfó 2-0 ante Canadá, el 27 de setiembre.