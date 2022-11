Ante las muchas dudas que levantó una foto de su tobillo aparentemente hinchado, Lionel Messi salió a brindar una conferencia de prensa y aclaró que llega al Mundial de Qatar “en un gran momento en lo personal y en lo físico”. Este lunes el delantero argentino aseguró: “Me siento bien físicamente, no tengo ningún problema”.

Messi insistió en que no ha hecho nada particular y que buscó acumular la mayor cantidad de minutos de juego con su club. “Me sentí más cómodo con más minutos y eso es lo que intenté, no hice nada especial, trabajé como hice toda mi carrera. Es seguramente mi último mundial, mi última oportunidad de conseguir el sueño que todos tenemos”, estableció.

El día antes del estreno de la albiceleste frente a Arabia Saudita, Messi explicó que tuvo un golpe y que “por precaución” prefirió entrenar separado, pero destacó que “no hay nada raro” y que podrá jugar sin problemas este martes.

El jugador del París Saint-Germain, de 35 años, aseguró que este mundial es “diferente” a los anteriores, particularmente por la altura del año en la que se juega, ya que “se disputa en otro momento de la temporada, con menos tiempo de preparación. Pero siempre es especial un mundial, la atmósfera que se vive antes del partido”, expresó.

Con respecto al juego del equipo argentino, dijo que vienen de ganar la Copa América, y aunque eso no signifique que llegan “mejor” que en 2018, “descomprime muchísimo y da más tranquilidad, te deja trabajar de otra manera, la gente no está tan encima y pendiente de los resultados”.

De todas formas, comentó que siente el cariño de los hinchas argentinos y del resto del mundo, que lo quieren ver campeón: “Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desea que Argentina sea campeón, en buena parte por mí. Soy un agradecido por el cariño que recibí en toda mi carrera. Esto es una muestra más. Me pone feliz que mucha gente desee lo mismo que yo”, aseguró.

Según Messi, Argentina buscará prolongar la buena racha de resultados que tuvo en las Eliminatorias. “Esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace tiempo con este grupo, que crece partido tras partido, que se siente bien en las convocatorias y en el terreno de juego”, apuntó, y agregó: “El grupo me recuerda al de 2014, muy similar, un grupo unido, que tenía claro lo que hacía en la cancha y cómo ir a buscarlo. Eso da confianza cuando salís a jugar”, afirmó.