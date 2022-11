Con la llegada de los futbolistas que faltaban -Sebastián Coates, Matías Viña, Agustín Canobbio, Manuel Ugarte y Matías Vecino-, la selección uruguaya entrenó en Abu Dabi con el equipo completo.

Con los números de la camisetas confirmados ""), y las declaraciones de Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur, que hablaron con la prensa al término del trabajo, concluyó el tercer día de trabajo de la celeste en los Emiratos Árabes Unidos.

Darwin Núñez habló de los objetivos que tiene Uruguay y de cómo se va a manejar el equipo para conseguirlos. “Nuestro objetivo es ganar la Copa del Mundo. Pero empezamos el primer partido contra Corea del Sur, el primer objetivo es ganar ahí”, comenzó diciendo el delantero uruguayo.

Sobre el primer rival de la celeste, el futbolista recordó que se trata de una selección muy fuerte, pero que Uruguay también lo es.

En cuánto a su situación personal, destacó el hecho de participar en este Mundial. “Hace unos años atrás lo veía por la televisión, y hoy estoy acá con todas las fieras, estoy contento con este momento. Toca seguir trabajando, esto recién empieza para mí. Con humildad y pies en la tierra, uno llega lejos”, alegó.

A su vez, contó cómo es trabajar con Diego Alonso. “El Tornado ya sabe lo que quiere para nosotros, cuando me toca jugar por afuera me dice que tengo que ayudar a defender, y después que me sienta libre al atacar”, explicó.

Por último, respondió consultas relativas al clima del país anfitrión. “Hace calor, pero hay un vientito que está lindo. Yo me sentí bien y mis compañeros también. Hay que tomar bastante agua.”, finalizó.

La máscara

Por su parte, Rodrigo Bentancur habló sobre su compañero del Tottenham, Heung Min Son, que es parte del seleccionado de Corea, el primer rival de la celeste en el Mundial, y que recientemente sufrió una fractura en su rostro, por lo que estaba en duda su participación en la competencia. Finalmente se confirmó su presencia.

“Hablé con él antes de venir para saber y creo que va a usar máscara, pero ya sabemos dónde tocarlo”, sostuvo Bentancur, entre risas y continuó hablando sobre Corea. “Es un rival complicadísimo, tienen una gran selección. Son muy dinámicos y lo sabemos, pero nosotros tenemos grandes herramientas y las vamos a trabajar esta semana para llegar bien”, sostuvo.

Por otra parte, habló sobre el entrenamiento de este martes que fue su primer trabajo con la celeste en esta última etapa de preparación. “Estamos en unos días de bajar un poco las cargas que tenemos de los clubes, para tratar de recuperar energía y trabajar la parte defensiva. A partir de la semana que viene trabajaremos la ofensiva”, agregó.

Por último, el jugador del Tottenham, que con 25 años disputará su segundo Mundial, confesó que en esta ocasión se encuentra más tranquilo porque tiene más experiencia, más partidos jugados, y “otra cabeza”.

“Estoy mucho más tranquilo que el Mundial anterior y llegó con mucha confianza, e ilusión para tratar de llevar la Copa del Mundo para Uruguay, que es el objetivo”, agregó.

Además, habló de lo especial que será esta edición porque va a vivirla junto a su hija y el resto de su familia. “El 22 llega mi hija con mi novia y mi familia. Va a ser único vivirlo con ellas. Jugar un Mundial es a lo que apunta todo jugador, y en mi caso es el segundo. Estoy feliz de la vida y muy contento de compartir con mis compañeros esta experiencia”, finalizó.

El trabajo de Diego Alonso junto al cuerpo técnico y al plantel charrúa continúa este miércoles en doble turno, al igual que el jueves, mientras que el viernes será el primer día libre desde que la celeste se alojó en Abu Dabi.

Uruguay debuta en la Copa del Mundo el jueves 24 a las 10.00 frente a Corea por el grupo H.