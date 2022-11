Camerún jugó el primer partido del Mundial ante Suiza. Ese día, perdió 1-0 y André Onana fue el arquero titular en la selección africana. Su actuación fue normal, no hizo (o dejó de hacer) nada que significara un gol en su contra. Sin embargo, para el segundo partido, cuando empata 3-3 ante Serbia, en el arco camerunés estuvo Devis Epassy y Onana no figuró entre los suplentes.

Aquel día del debut Rigobert Song, DT de Camerún, le dio instrucciones a Onana: que jugara más en largo y no tanto en corto, como situación del partido y por el resultado en contra -que luego se terminó ratificando-. Onana no estuvo dispuesto a cambiar su estilo de juego y eso le llevó la reprimenda de Song.

No hubo conciliación. Trató de intermediar hasta el mismísimo Samuel Eto’o, pero no hubo caso, y este martes se confirmó la salida de Onana de Qatar.

“Hay que adaptarse a la disciplina del equipo. Si no podes hacerlo, adecuarte a lo que le pedimos a este equipo, creo que es necesario dar un paso al lado y tomar responsabilidades. El equipo es más importante que las individualidades”, dijo Song al respecto. Además, el DT agregó que hay 26 jugadores en este equipo trabajando por esta competición juntos y queremos mostrar ese espíritu de disciplina y respeto. Estamos aquí para demostrarlo. Es un gran portero, pero nos enfocamos en el equipo”,

Onana, por su parte, escribió en sus redes sociales que “Ayer [por el lunes] no me permitieron estar en el terreno para ayudar a Camerún, como hago siempre, para lograr los objetivos del equipo. Siempre me comporté de manera de llevar al equipo al éxito de una buena manera. He puesto todo mi empeño y energía en buscar soluciones a una situación que muchas veces vive un futbolista, pero no ha habido voluntad del otro lado. Hay momentos difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de las personas encargadas de perseguir el éxito de nuestro equipo y país. Extiendo toda mi fuerza a mis compañeros porque demostramos que somos capaces de llegar muy lejos en esta competición. Los valores que promuevo como persona y como jugador son los que me identifican y que mi familia me ha dado desde mi niñez. Representar a Camerún siempre ha sido un privilegio. La Nación primero y para siempre”.