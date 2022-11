Sebastián Coates habló en entrevista con la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) con el objetivo de concientizar sobre salud mental, recordando a su amigo Santiago Morro García. Expresó que para él va a ser un Mundial muy duro por su ausencia.

“Con Santiago nos conocimos a los 11 años, pasamos muchos momentos en Nacional porque somos de la misma generación. Él era una persona muy alegre, por eso nos tomó de sorpresa. Nunca lo veías mal, siempre estaba sonriendo y haciendo bromas y quizás eso fue lo que más nos llamó la atención”, contó.

El futbolista aprovechó para remarcar que en Uruguay subió mucho el porcentaje de suicidios, y que cuando esta situación toca de cerca, como en su caso, surgen cuestionamientos sobre la forma en que se manejan las políticas relacionadas a la salud mental en Uruguay.

“Nosotros nos reprochamos el hecho de no haber detectado que algo le pasaba. Creo que los clubes deberían abordar la salud mental y enseñar a manejar las emociones dentro del fútbol desde chicos, para saber cómo manejar la presión, el éxito y la derrota. Tiene que haber infraestructura para eso, independientemente de qué país y qué cultura sea el jugador”, explicó.

En ese sentido, Coates repasó su experiencia en el manejo de las emociones. “Esto es un juego, seguro vas a cometer un error, el tema está en como reaccionás ante las críticas. Yo lo que hago es no leer, enfocarme en entrenar, en estar con mi familia, por eso ciertas cosas no me afectan o no me llegan directamente”, expresó.

Además, habló sobre lo que significa jugar un Mundial, y confesó que en su caso el de Catar será un mundial con un agregado emocional por la muerte de Santiago.

“Jugar un Mundial tiene algo emocional muy grande. En mi caso, por lo que pasó con Santiago y por ser un amigo tan cercano, va a ser un Mundial de emociones muy grandes, más de lo que ya es de por sí. Sé que él estaría pendiente y estaríamos cambiando mensajes después de los partidos”, sostuvo.

Por último insistió en lo importante que es buscar ayuda. “La salud mental de las personas es de lo más importante. Si a mí me toca vivir algo así, buscaría ayuda, y a los que están más cercanos demostrarles que realmente necesito ayuda”, finalizó.