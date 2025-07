La Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa que tiene contrato vigente sacaron comunicados públicos; además, se reunieron los clubes y participarán de la elección en el proceso de licitación.

Al terminarse el plazo de negociación de buena fe el pasado 4 de julio, se confirmó que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) abrirá un llamado a licitación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo.

Tenfield, que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, no llegó a un acuerdo en esta instancia, pero no le imposibilita participar del proceso licitatorio. Incluso, con el simple hecho de presentarse y hacer una oferta, quedará en la posición de poder igualar la propuesta que resulte ganadora, algo que establece el acuerdo que está en curso.

Por el momento, ninguna empresa dio el paso de anunciarse como oferente, pese a que el último fin de semana hubo rumores de que Antel podría ser un candidato, si bien el presidente de la República, Yamandú Orsi, consideró que lo mejor es “que se maneje entre privados”.

“El Comité Ejecutivo no mostró intenciones de negociar”, expresó Tenfield

La empresa emitió un comunicado público donde reconstruye los hechos sucedidos durante las negociaciones de buena fe, que no llegaron a un acuerdo final. Tenfield acusó a la AUF de “suspender a último momento y sin ningún fundamento” una reunión en la que se pensaba presentar una oferta superior a la rechazada en primera instancia.

La versión de la AUF y los 45 millones de dólares que se pretendían

La AUF también dio su versión de lo sucedido puntualizando el paso a paso de la negociación. Con Tenfield coincide en que la oferta inicial fue rechazada, aunque hay diferencias en los montos que exponen las partes. Además, la asociación asegura que hizo una contraoferta en la que “se entendía que los derechos del fútbol profesional local se encuentran en el entorno de los 45 millones de dólares anuales”.

Reunión de los clubes que participarán del proceso de licitación

El martes por la noche se reunieron 14 clubes profesionales en el quincho de River Plate, ubicado en el Parque Saroldi. Fueron invitadas todas las instituciones, pero sólo concurrieron Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Juventud de Las Piedras, Liverpool, Miramar Misiones, Nacional, Peñarol, Progreso, River Plate y Uruguay Montevideo. De la A faltaron Boston River, Racing, City Torque y Plaza Colonia, todos pertenecientes a una sociedad anónima deportiva.

Si bien el grueso de los clubes presentes son parte de la Unión de Clubes –que defendía los intereses de Tenfield–, también estaba Nacional, que fue líder en alzar la voz para llegar a la licitación.

Las partes consideraron el encuentro como favorable, Javier Gomensoro, representante del tricolor en el encuentro, habló en La mañana de fútbol y dijo: “Me quedé muy satisfecho con la reunión, fueron convocados todos los clubes. Lo bueno es que el ánimo fue positivo y vamos a participar del pliego de condiciones. Si llegaban a decir que la reunión era por el interés de Tenfield, me levantaba y me iba. No se mencionó eso y tampoco ir al Ministerio de Educación y Cultura; involucrar al Estado en estos temas es entrar en una zona de riesgo, y una de las reglas de oro de la FIFA es no involucrarlo”.

Nacional y Peñarol se reunirán con el Comité Ejecutivo de la AUF en una próxima instancia y luego todos los clubes participarán del pliego de condiciones. Una de las grandes claves será establecer si se coloca un monto como piso para licitar y meterse en la negociación.