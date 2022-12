El director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso, ofreció la tradicional conferencia de prensa pospartido tras la eliminación de Uruguay en fase de grupos. Si bien la celeste se impuso 2-0 a Ghana, el triunfo de Corea del Sur ante Portugal y la imposibilidad de hacer un tercer gol que beneficiara a Uruguay en la diferencia de goles terminaron con el camino en el Mundial de Qatar 2022.

Sobre esto, Alonso señaló que “la intención todo el tiempo fue buscar el tercero”, pero que “lógicamente el equipo rival empujaba porque estaban quedando afuera también, Ghana se estaba jugando su clasificación, y en el segundo tiempo salieron en busca de eso”.

“Tuvimos varias oportunidades para poder marcar el tercero, durante 80 minutos estuvimos prácticamente clasificados”, añadió Alonso; asimismo, recordó que Uruguay tuvo “varias oportunidades”, y los penales no cobrados por el árbitro “son porque Uruguay estaba adentro del área”.

Sobre el final del partido, “el equipo, lógicamente con resto anímico, terminó tirando para adelante, buscando ese gol que nos diera la clasificación, lo tuvimos cuatro o cinco veces pero no los pudimos concretar”, sostuvo Alonso.

En este partido se vio “un equipo propositivo, jugando para adelante, valiente, sin temor a perder la pelota”, que buscó “jugar a triangular, a juntarse, sacarla desde atrás” y con centrales y un arquero “sin miedo”.

“Quizá me hubiera gustado que apareciera antes esta situación, pero se dio como se dio”, prosiguió; de todas formas, aseguró no tener “nada que reprochar a los futbolistas porque hicieron grandes esfuerzos, dieron todo lo que tenían”.

Las polémicas y los cambios

Luego de que la FIFA reconociera que el penal cobrado ante Portugal no fue tal, y tras los dos aparentes penales de este partido, Alonso señaló que no va “a poner excusas”, pero “todo el mundo vio lo que nos pasó en el partido pasado, lo que nos pasó en este partido. Simplemente saber que los jugadores dieron todo lo que tenían, el equipo hoy fue irreprochable”.

Asimismo, entendió que el punto que se obtuvo ante Corea no fue lo que eliminó a la selección, sino “el penal de Portugal” y “la diferencia de gol” contra Uruguay. “Nos convierten en el tiempo extra que después la FIFA dice que no es penal”, reiteró Alonso, y dijo no reprocharse nada por las decisiones tácticas que tomó.

“Yo he tenido autocrítica en los partidos anteriores, que nos había faltado juego, que nos habían faltado más posibilidades de conexión, como hicimos en el día de hoy”, y en este partido “encontramos lo que habíamos sido en eliminatorias, y en todos los partidos amistosos”. Sobre el cambio de Luis Suárez por Edinson Cavani, el DT explicó que “Edi estaba fresco y podía entrar faltando 25 minutos”.

Su futuro

Consultado sobre su futuro en la selección, Alonso entendió que “es muy pronto para poder hablar”, y dejará “pasar las horas, los días” y se hablará “más tranquilos”. El contrato de Alonso con la AUF fue por los últimos cuatro partidos de Uruguay en las eliminatorias y la participación de la selección en el Mundial. “No es momento de hacer una valoración de estas en este momento”, sentenció.

“El primer día creí en los futbolistas, ellos me respondieron, clasificamos al Mundial después de una situación que era adversa, que estábamos séptimos; respondieron enormemente no solamente con resultados sino con juego”, reflexionó, y si bien lamentó haber quedado afuera, destacó “el partido de hoy, el carácter que tuvieron, cómo lo encararon”.