Se sabía desde un principio: el contrato de Diego Alonso -y sus colaboradores- para estar al mando de Uruguay caía una vez finalizado el Mundial Qatar 2022, sin importar méritos y resultados. El vínculo contractual así lo establecía desde que Alonso logró clasificar a la selección luego de dirigir aquellos pocos (pero importantes) partidos para terminar las Eliminatorias.

Mucho antes de que empezara el Mundial, ya desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) existía una tendencia favorable a la continuidad de Alonso. Se respetaron los tiempos y las formalidades del caso. Ahora, con Qatar en el olvido, las reuniones para definir el futuro de la selección se imponen. Hubo conversaciones en la sede mundialista, prácticamente después de la eliminación a manos de Corea del Sur, y habrá reuniones en Montevideo.

“Si fuera por mí, le renovaría a Diego Alonso”, dijo Ignacio Alonso, el presidente de la AUF. “Estamos en un situación donde terminó un ciclo, el Mundial, y va a comenzar otro”, agregó el mandatario en entrevista con el Polideportivo (Teledoce), quien además explicó qué se le planteó al entrenador una vez finalizado el encuentro ante Ghana: “Nos juntamos como casi todos los días en la concentración, nos quedamos como hasta las dos y pico de la mañana conversando. No le ofrecimos renovar el contrato. Nos juntamos y le dijimos ‘ya sabemos cómo es el contrato, tenemos que dejar pasar unos días, juntarnos otra vez para ver qué quiere cada parte’. No podemos nosotros, de ninguna manera, estar renovando un contrato. Él tiene sus cosas que pensar, nosotros tenemos nuestras cosas que pensar, seguramente cuando lleguemos a Montevideo nos juntaremos. Lo cierto es que hoy estamos procesando el duelo”.

Trabajar la semana

Una vez las partes lleguen a Montevideo se activará el plan renovación o no de contrato. Por las declaraciones de Ignacio Alonso, está claro que su intención es renovar el contrato del entrenador. “El mismo día que terminó el Mundial para nosotros dije lo mismo que había dicho durante un año: si es por nosotros, Diego Alonso sigue después del Mundial”.

Como el contrato es entre dos partes, la dificultad está, justamente, en el otro Alonso, Diego. Según fuentes consultadas por la diaria, la idea del técnico antes del Mundial, más allá de los resultados, era dirigir en Qatar 2022 y después dejar la selección (para volver a la dinámica de clubes).

Fecha fijada para la reunión en donde se puede decidir la continuidad o no del técnico, no hay. Se estima que pueden ser entre ocho o diez días de espera. De lo que piensa el entrenador luego del Mundial, poco se sabe. El DT habló una vez finalizado el encuentro ante Ghana, se refirió a cosas deportivas, pero no hizo comentario alguno sobre su situación contractual.

Diego Godín, capitán de la selección, respaldó la continuidad de Diego Alonso. El zaguero comentó que es un entrenador joven, con mucha capacidad, que nos dio muchísimo y en poco tiempo logró ayudarnos para estar en un Mundial. Sería lindo darse una nueva oportunidad”. Además, dijo que para el grupo “sería lindo” que Alonso tuviera una nueva oportunidad para “poder liderar toda una Eliminatoria, todo un camino, a un grupo de jugadores impresionantes que tiene”.

A propósito del camino a seguir, el presidente de la AUF aseguró que no tienen otros nombres en carpeta. “Hoy no tenemos otra etapa en curso que no sea la de esperar la próxima reunión con Diego. Ese es el ámbito que hoy estamos viviendo. No hay otro nombre que nosotros manejemos hasta que no descartemos definitivamente la situación de Diego Alonso. Esa es la realidad, por respeto”.