Países Bajos y Argentina se enfrentan por cuartos de final de Qatar 2022 el viernes a las 16.00. En la previa, aparece como un partidazo, de esos que prometen emociones y goles. Además, en este breve tramo de siglo son selecciones que se han enfrentado varias veces por mundiales, entre ellas la última, Brasil 2014, donde Argentina eliminó a la naranja mecánica.

A aquella selección europea, precisamente, la dirigía Luois Van Gaal, histórico seleccionador que hoy está al frente, otra vez, de Países Bajos. A propósito del partidos de cuartos de final, el entrenador se refirió a Lionel Messi y su calidad individual: "“Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha”, dijo el famoso DT de libreta en mano.

Van Gaal no puede olvidar Brasil 2014. En aquella ocasión el partido terminó 0-0 y Argentina ganó por penales. Después los europeos terminarían siendo terceros -golearon 3-0 a Brasil- y los argentinos perdieron una final que cuesta creer ante Alemania.

Pero el presente es ahora, y Van Gaal lo tiene claro: se tiene fe para salir campeón. Consultado al respecto, comentó que “dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado”.