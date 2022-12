Lionel Messi aportó un gol de penal y una asistencia para el 2-2 en los primeros 90 minutos de partido. Además, concretó su tiro penal en la posterior definición. El partido “no era para que fuéramos al alargue, ni a penales, pero bueno, sufrimos”, lamentó.

El 10 expresó su enojo con la terna arbitral por decisiones de Antonio Miguel Mateu Lahoz que le parecieron injustas: “Tengo mucha bronca, no quiero hablar del árbitro porque te sancionan, no podés ser sincero”. Además, explicó: “teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era el árbitro, la FIFA no puede poner árbitros que no están a la altura en cuartos de final de un Mundial”.

Sobre Emiliano Dibu Martínez destacó que “demostró que cuando jugamos penales corremos con ventaja”. Y no está demás, ya que se convirtió en protagonista al atajar dos de cuatro penales de Países Bajos.

Al respecto del siguiente rival, manifestó que “Croacia le jugó de igual a igual a Brasil, vienen trabajando hace mucho tiempo juntos y es una semifinal, va a ser muy duro”.

“Estamos disfrutando muchísimo de esto, de la gente, de ir pasito a pasito, de ir sacando los partidos como hicimos recién”, valoró el goleador de la selección argentina. Para él, “Argentina está en cuartos porque lo demuestra partido a partido que está para todo. Cuando se puede jugar se juega, y la gente ve eso y le agradecemos porque está siempre”.