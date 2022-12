El delantero de la selección uruguaya se despidió de su último Mundial. “No pasó lo que queríamos, que era pasar de fase, podía pasar cualquier cosa. Estoy fastidiado por la situación”, comenzó diciendo Luis Suárez en una entrevista con canal 10 al final del partido.

Sobre el penal a Edinson Cavani que no cobraron y el que le cobraron a Josema Giménez que no fue, Suárez recordó que en las imágenes se ven claramente. “Nos perjudican a la hora de los goles en contra, el penal a Darwin [Núñez] es muy claro, se están cobrando penalitos en la copa del mundo, y el de Edi también tiene contacto”, analizó.

Por otra parte, El Pistolero fue duro contra el máximo organismo del fútbol mundial. “La gente de la FIFA y los árbitros tienen que dar una explicación de en qué se basan para cobrar ciertos penales y a nosotros no nos dieron dos. No es excusa pero también tenemos que responder a esa falta de poderío que le falta a Uruguay”, sostuvo.

Para dejar en claro esto, contó una situación particular que vivió cuando terminó el partido. “Quise ver a mis hijos, que se arrimaran al banco de suplentes, y vino la gente de FIFA y me dijo que no, cuando el otro día vi un jugador de Francia con sus hijos dentro del banco; parece que Uruguay tiene que tener más poder y la FIFA siempre está en contra de Uruguay”, expresó el delantero charrúa.

“Estábamos con una ilusión bárbara, tenemos que estar orgullosos de que cada uno dio todo. Nos despedimos de un Mundial de la forma que no queríamos, eliminados en la primera fase y dolidos”, finalizó el salteño.