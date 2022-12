Con Cristiano Ronaldo en cancha desde los cinco minutos del segundo tiempo, la selección portuguesa se despidió de Qatar 2022 y Marruecos avanzó a la siguiente fase por primera vez en su historia.

Tras la derrota, Pepe lamentó que “en el segundo tiempo no se jugó nada y [el árbitro] sólo añadió ocho minutos. Trabajamos muy duro. Solo queríamos jugar, estamos tristes, tuvimos calidad para ganar, pero no logramos hacerlo”.

“Después de lo que vi hoy, ya le pueden dar la Copa a Argentina”, desafió. “Es inadmisible que un árbitro argentino nos dirija hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose”, denunció el experimentado defensa portugués de 39 años. Bruno Fernandes coincidió en su descontento en la zona mixta: “No sé si ya le van a dar la copa a Argentina”.

Luego de que interviniera su jefe de prensa para que no continuara hablando, el portugués que juega en el Manchester United prosiguió: “Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un equipo que sigue en la Copa y que no haya uno portugués”. “Porque si tienen nivel para la Champions también lo tienen para estar aquí. Los árbitros de hoy no están acostumbrados a la Champions. Claramente han inclinado el campo contra nosotros porque en el primer tiempo me han hecho un penalti claro”, alertó.