El sindicato internacional de futbolistas profesionales (Fifpro) hizo público un documento generado por las jugadoras de fútbol, donde comparten experiencias poscompetencias. Algunos de los objetivos por los que se creó esta guía son “la definición de la depresión postorneo, ejemplos de cómo se puede experimentar, definir posibles desencadenantes y estrategias de mitigación, explicar cómo apoyar a las compañeras de equipo que regresan de una competición internacional, cambiar el discurso y normalizar hablar de la salud mental y demostrar cómo puede utilizarse como herramienta de rendimiento”, asevera el documento.

Hablemos

En palabras del Comité Olímpico Internacional, la depresión posterior al torneo es “el bajón emocional que se produce después de una gran competición, cuando no has tenido la oportunidad de procesar completamente tus experiencias”. Para buscar soluciones colectivas a una problemática que afecta a todo el mundo deportivo en algún momento de su carrera, Fifpro publicó la primera edición de la Guía para la depresión post torneo: por las futbolistas, para las futbolistas.

El artículo está compuesto por ejemplos y testimonios de experiencias de exjugadoras y jugadoras en actividad internacional sobre la depresión postorneo. Quedó al descubierto que la gran mayoría de las jugadoras atravesaban experiencias parecidas sin contar con los mecanismos de apoyo necesarios.

“Las jugadoras son la parte más importante y esencial para el éxito en una competición de fútbol y el desarrollo de la industria del fútbol femenino depende de que su potencial como futbolistas reciba todo el apoyo”, reflexiona el documento y alerta: “Esto es algo que sólo puede realizarse en condiciones de élite, en las que se apoya la salud y el bienestar de las jugadoras”.

Al respecto de la itinerancia de los servicios prestados a las jugadoras, Lucy Staniforth, centrocampista del Manchester United y de la selección de Inglaterra, expresó: “Cuando me daban apoyo psicológico y luego me lo quitaban, me resultaba difícil gestionarlo, pero el fútbol me ayudó durante las épocas más difíciles”.

Salud mental

En el artículo se explicita que “después de un torneo, las jugadoras pueden sentir que no se les ha dado la oportunidad o el tiempo necesario para descomprimir tras la avalancha de emociones y sentimientos, lo que puede dar lugar a sensaciones negativas”.

Aseguran que no hay un período de tiempo establecido que puede durar este sentimiento, que cada persona puede sentirlo de forma distinta y que es un fenómeno que puede suceder también al final de una temporada o una copa.

Algunos ejemplos de lo que se puede sentir: “Sensación de vacío, de falta de propósito o significado. Desconexión y desapego, desvinculación del fútbol. Sensación de estar confundida y perdida, incertidumbre sobre cuándo recuperar una rutina diferente. Falta de motivación o de concentración. Incertidumbre sobre posibles transacciones postorneo y fatiga física y/o mental”.

Hasta en las mejores familias

Según las experiencias compartidas, hay varias causas en la depresión postorneo, como el cambio de entorno, el aislamiento después de compartir durante varios días viviendo en comunidad con un equipo y las expectativas internas y externas, sobre todo, “de la familia y los amigos de estar feliz, disponible y responder a los mensajes” o “la presión interna y externa de mostrarse resiliente y resistente”.

“Tras mi participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, mis amigos y mi familia me pedían constantemente que trajera mi medalla. Todo giraba en torno a la medalla, no en torno a mí y empecé a sentirme vacía por dentro”, recordó Stephanie Labbé, golera de la selección de Canadá y del Paris Saint-Germain.

También pueden incidir el “aumento o falta de atención a los medios tradicionales y digitales en comparación con el período anterior al torneo” y “el rendimiento individual o del equipo durante el torneo (positivo o negativo), inconsistencia entre torneos o distintos roles entre el equipo de la selección nacional y el club”.

Recomendaciones

Para quienes están pasando por la depresión postorneo, Fifpro recomienda “buscar ayuda psicológica a través de tu sindicato, club o externamente, gestionar las distracciones externas marcando límites en las redes sociales, hacer un descanso del fútbol y centrarte en tu recuperación y regeneración y hablar con otras compañeras del equipo para explorar las emociones y los sentimientos en torno al torneo/la temporada”.

Para el cierre del documento, explican que hay posibilidad de acompañar a quienes padecen la depresión postorneo y comparten vestuario contigo. Son detalles que pueden aportar en el proceso de los sentimientos como poner el tema sobre la mesa, escuchar sin juzgar o compartir experiencias previas. También hay que tener en cuenta que no está bien suponer que “el torneo fue maravilloso por su éxito colectivo o individual”, y que cada jugadora debe “descubrir cuál es la mejor forma de apoyo/mitigación para lograr la mejor versión de ellas mismas”.

El informe completo está disponible para la lectura del público en general en el siguiente link.