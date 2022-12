Tras el triunfo de Croacia no fue difícil conseguir declaraciones croatas tras la algarabía de la clasificación a semifinales.

Croacia: “Nos dieron por muertos”

Los que sí hablaron fueron los croatas. Luka Modric dijo después del partido que lo que vivía es “impresionante”. “Nos dieron por muertos, pero hemos demostrado que nuestra fe es enorme y que nunca nos rendimos”. Se refirió a la definición: “otra vez teníamos mentalidad fuerte en los penaltis y por suerte lo hemos logrado”, y tuvo palabras especiales para el golero: “Livakovic ha estado impresionante durante todo el partido y en los penaltis, ha parado todo y ha mostrado el gran portero que es porque es un chico maravilloso”.

También fue consultado por lo que le dijo a Rodrygo, su compañero en el Real Madrid, quien fue el encargado de tirar el cuarto penal brasileño, finalmente atajado. “¿El consuelo a Rodrygo? Hay que felicitarlo porque en este partido ha tenido fuerza y mentalidad para tirar el penalti, y todos pueden fallar. Eso le he dicho, lo he animado. Yo con pocos más años que él fallé un penalti contra Turquía en 2008 y no es fácil, pero esto lo hará más fuerte”, aseguró. “Nadie nos veía llegando tan lejos, pero entre nosotros hemos tenido la confianza y la fe necesaria para hacerlo”, destacó una de las figuras de la selección croata.

También habló el golero, Dominik Livakovic, que fue considerado el mejor jugador del partido. Destacó que el equipo no se rindió pese a ir perdiendo: “Somos un equipo de guerreros, un equipo que no deja de luchar en ningún momento. Llegamos a estar en desventaja, pero igualamos el partido y pudimos pasar a semifinales”. “Mantendremos esa naturaleza como jugadores de fútbol, es el sentimiento nuestro en la cancha y trataremos de llegar nuevamente a la final de una Copa del Mundo”, como en Rusia 2018.

El mediocampista Mateo Kovacic aseguró que su equipo “da todo siempre”, y destacó que buscaron siempre el empate: “Creemos en nuestro portero y en nuestros jugadores. Que hayamos metido en el 116 demuestra que tenemos confianza en nuestro trabajo. Sabemos que si estamos bien, podemos ganar a cualquiera y hoy se ha visto, jugábamos contra un gran favorito al título”.

El técnico de Croacia, Zlatko Dalic, dijo sentirse orgulloso: “Hemos logrado vencer a los grandes favoritos. Estamos orgullosos, fuimos valientes y los croatas siempre triunfan. Enhorabuena, pero llegaremos aún más lejos”.

“Croacia es un equipo muy inteligente, muy fuerte, de gran temperamento. Esta es la segunda Copa del Mundo en que estamos en semifinales y hemos eliminado al gran favorito. Ahora que estamos en semifinales, menos que nunca vamos a rendirnos, vamos a luchar por llegar a la final y ganarla”, aseguró.

Sobre sus jugadores, dijo que “no dejan de luchar, que no conocen el cansancio ni renuncian al esfuerzo que deben hacer para ser capaces de conseguir lo que quieren y merecen. Así somos los croatas”. “Sólo un equipo con gran temperamento puede levantarse de una desventaja ya en un segundo tiempo extra. Y esa fuerza de carácter es lo que nos llevó a ser capaces de ganar en la serie de penaltis”, agregó Dalic.

“Ante un gran rival como Brasil, confirmamos todo lo que he dicho, que somos un gran equipo de fútbol. Tenemos control de situaciones, control del adversario, control del partido. Cuando interrumpíamos sus avances, contratacábamos y tuvimos posibilidades de anotar antes”.

Destacó en particular al arquero, pero también a Modric: “Hoy Luka Modric tuvo una actuación excepcional, defendiendo, atacando, poniendo orden, liderando, demostrando que el cansancio no existe. Es sin duda uno de los mejores jugadores del mundo”.

Brasil vuelve a casa

Casemiro lamentó que llevaban “cuatro años trabajando para este momento”, y dijo: “Todas las derrotas duelen, sobre todo cuando tienes una meta, un sueño”.

Neymar, durante el partido por cuartos contra Croacia, alcanzó a Pelé como goleador histórico de la selección brasileña, un récord que tenía más de 50 años. Pelé (entre 1957 y 1971) y Neymar (entre 2010 y la actualidad) encabezan la lista con 77 goles; los siguen Ronaldo (entre 1995 y 2011) con 62 goles y Romário (entre 1987 y 2005) con 55. La estrella del Paris Saint-Germain no quiso dar declaraciones luego de la eliminación de Brasil.

“Desafortunadamente, como jugador, no podré levantar esa copa”, señaló Thiago Silva y reparó: “Quién sabe más tarde con otra función”. El jugador del Chelsea se aventuró a evaluar la posibilidad de cerrar su ciclo con la selección. “Es difícil tener palabras en este momento. Ya he pasado por algunas decisiones difíciles en mi vida, no sólo en la selección”, declaró.

Respecto del fútbol que planteó Croacia, replicó: “No estamos acostumbrados a tomar ese tipo de contraataque. Creo que nos equivocamos un poco”. “En la segunda pelota que perdimos nos fuimos de contraataque, que era todo lo que querían en ese momento; además, esperábamos el balón aéreo y el pase fue por el suelo”, sentenció.