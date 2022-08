Durante la conferencia de prensa que dio el entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, previo al partido del lunes de su equipo ante el Atlético de Madrid por la tercera fecha de La Liga Santander, sostuvo que es “optimista por naturaleza”, en referencia a la llegada de Edinson Cavani a su equipo. Gattuso confirmó que está hablando con el jugador y que las posibilidades de contratar al Matador están, pero que no pueden seguir esperando por su decisión.

“No estamos dispuestos a esperar al 1º de setiembre por Cavani. Tras el partido de mañana [por el lunes] tenemos que tener claro qué queremos, así que el martes será un poco la fecha clave. Tendremos que decidir entonces qué hacemos si no nos ha respondido: si nos quedamos con los tres que tenemos o buscamos a otro”, sostuvo.

El tiempo es clave. Valencia no quiere esperar hasta el último día del período de pases porque si Cavani no da el sí para sumarse al equipo che, al DT italiano le quedará poco margen para encontrar a otro delantero. Sin embargo, Gattuso aclaró que la posibilidad de que el uruguayo se integre al equipo existe porque el empresario propietario del Valencia, Peter Lim, trabajó mucho para intentar fichar al jugador.

“Cavani no es un jugador normal, en su historia ha marcado muchos goles. Tiene 35 años, pero tiene una mentalidad increíble. Hablo de la parte técnica, les cuento el estilo de juego y cómo me gusta jugar”, indicó Gattuso.

A su vez, el italiano fue consultado sobre si la llegada de Cavani está demorada por un tema económico, ya que en los últimos días varios medios españoles informaron que el acuerdo no se cerró todavía porque el jugador contraofertó la primera oferta del Valencia y que ahora la institución ofrece un acuerdo que rondaría los tres millones de euros entre fijos y variables, a lo que respondió: “Ni no ni sí. Hay muchos que hablan, pero un trato no se cierra en dos minutos. Espero que se cierre y de forma positiva, pero si no nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano”, agregó.

Mientras la afición valenciana espera impaciente por la contratación del delantero charrúa, para la que el equipo ofreció un contrato de dos años con un salario de alrededor de tres millones de euros por temporada, Gattuso tuvo palabras de elogio sobre Cavani: “Es un campeón que ha jugado en un fútbol de muchísimo nivel. Yo también estoy muy ilusionado. Hemos visto su juego en los últimos 15 años”.