Según una encuesta sobre el plantel de la selección uruguaya de fútbol, realizada este mes por la consultora Usina a 400 personas mayores de 18 años, la mayoría (52%) tiene una visión positiva del plantel de jugadores convocado por el técnico Diego Alonso, mientras que 14% cree que el plantel es muy bueno y 38% que es bueno.

Por otra parte, 34% de las personas no conoce el equipo, para 11% no es ni bueno ni malo, 1% entiende que es malo y 2% no responde a la consulta.

Quienes menos conocen el plantel (41%) son las personas jóvenes de 18 a 29 años. Tanto las personas de 30 a 44 años como las de 60 años o más, son quienes más concentran una opinión positiva del equipo, 55% para cada grupo etario.

A su vez, en el interior del país se conoce un poco más al plantel (56%) que en Montevideo (50%).