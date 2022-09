Las bosteras debían ganar porque tenían 53 puntos y Urquiza 55, y así fue: se impusieron 2-1 ante el conjunto de Villa Lynch y se quedaron con el título en la última fecha.

Las jugadoras de selección Yamila Rodríguez y Andrea Ojeda fueron las artilleras del triunfo que presenciaron 25.000 personas en la cancha del barrio de La Boca.

El jueves se habilitaron 20.000 tickets para socios y se agotaron en esa jornada. Los últimos 5.000 accesos que quedaban disponibles para no socios, y que tenían un valor de 600 pesos argentinos, se pusieron a disposición el viernes y se agotaron en cuestión de minutos.

La concurrencia podría haber sido más amplia, teniendo en cuenta sobre todo que se trató de una oportunidad perfecta para los hinchas no socios xeneizes que pudieron pisar la Bombonera nuevamente, pero a Boca no se le permitió habilitar la tercera bandeja del estadio por cuestiones de seguridad. Eso no impidió que se armara la fiesta en azul y amarillo que disfrutaron las jugadoras locales, que son ahora las campeonas argentinas.