Lo que hay que saber para viajar a Qatar a ver el Mundial de Fútbol 2022 y lo que hay que tener en cuenta para verlo por la tele. Qué países juegan, cómo será el grupo de Uruguay, dónde serán los partidos y cómo se prepara la selección uruguaya de fútbol. Hay muchos datos en la vuelta sobre el Mundial de Qatar y en esta nota te mostramos los imprescindibles.

¿Cuándo empieza el Mundial de Qatar?

El pitido inicial se escuchará el 20 de noviembre a las 13.00 de Uruguay, y así se inaugurará el primer mundial en la historia que se juegue en el otoño del hemisferio norte. El motivo para que el evento no se haga entre junio y julio, como pasa normalmente, es el calor: en el país anfitrión, Qatar, las temperaturas en verano pueden alcanzar los 50º, algo que comprometería la salud de participantes y turistas.

El evento continuará su marcha hasta el partido final, que será el domingo 18 de diciembre a las 12.00 de Uruguay y definirá qué país sostiene la copa que actualmente está en poder de Francia.

El calendario indica que la pelota rodará en estas fechas:

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 6 de diciembre.

Octavos: entre el 3 y el 6 de diciembre

Cuartos: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

¿Cuáles son los grupos del Mundial 2022?

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

José María Giménez (C), al finalizar el partido con Perú, el 24 de marzo Perú, en el estadio Centenario. Foto: Ernesto Ryan

Uruguay debutará el jueves 24 de noviembre a las 10.00 ante Corea del Sur.

El lunes 28 de noviembre a las 16.00 enfrentará a Portugal.

Cerrará el grupo el viernes 2 de diciembre a las 12.00 frente a Ghana.

Si logra avanzar siendo primero o segundo, deberá enfrentar a uno de los representantes del grupo J (Brasil, Suiza, Serbia y Camerún) en octavos de final.

Si avanzara a cuartos de final, el cruce sería con una selección emergente de los cruces de clasificados de los grupos E (España, Alemania, Japón y Costa Rica) o F (Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá).

Si logra atravesar esa fase ya se sabe que se quedará hasta el 18 de diciembre para jugar semifinales y final o partido por el tercer puesto ‒en el que le puede tocar como rival cualquiera de los 31 restantes participantes que haya avanzado‒.

¿Quiénes son los jugadores de la Selección Uruguaya de Fútbol?

Si bien todavía no está definido quiénes viajarán a Qatar, la posible lista de convocados por Diego Alonso está compuesta por:

Arqueros

Sergio Rochet Fernando Muslera

Sebastián Sosa

Guillermo de Amores

Defensores

Diego Godín

José María Giménez

Ronald Araújo

Mathías Olivera

Martín Cáceres

Sebastián Coates

Damián Suárez

Matías Viña

Guillermo Varela

Mediocampistas

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Matías Vecino

Lucas Torreira

Nicolás de la Cruz

Giorgian de Arrascaeta

Mauro Arambarri

Manuel Ugarte

Fernando Gorriarán

Delanteros

Luis Suárez

Edinson Cavani

Darwin Núñez

Facundo Pellistri

Diego Rossi

Maxi Gómez

Agustín Canobbio

Brian Ocampo

¿Cómo ver el Mundial de Qatar 2022?

Aún no se conoce la totalidad de las pantallas por las que se podrá ver en Uruguay el Mundial de fútbol de Qatar; sin embargo, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció que los clientes de la empresa estatal podrán disfrutar de los 64 partidos, incluyendo los de la selección nacional, a través de la aplicación AntelTV.

Las señales de cable también adquirieron los derechos de transmisión, por lo que los 64 partidos se podrán ver por Directv Sports, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Cablevisión y Multiseñal.

Aún no está definido si los partidos serán transmitidos por los canales abiertos privados. Sin embargo, al estar vigente la ley de medios, que obliga a la transmisión abierta de partidos en instancias definitorias o clasificatorias de torneos internacionales, se espera que al menos los encuentros de Uruguay se vean en pantalla abierta.

¿Qué hay que tener en cuenta para viajar a Qatar?

Las diferencias culturales son muy grandes con el emirato árabe y por eso desde la Embajada de Uruguay en Qatar se emitió un documento con recomendaciones para uruguayos que viajen al Mundial.

¿Cuáles son los estadios del Mundial?

La construcción de los estadios se caracterizó por su agilidad y modernidad, pero no estuvo exenta de polémica. A principios de 2021, un informe publicado por el diario inglés The Guardian reveló que más de 6.500 trabajadores provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en territorio de Qatar desde que en diciembre de 2010 se le adjudicó la organización del Mundial de fútbol, y se indica que la cifra podría ser bastante superior, porque no se tienen datos desde los últimos meses de 2020.

Estadio Lusail

Con espacio para 80.000 espectadores, este estadio se ubica en la ciudad de Lusail. Es la cancha más grande del torneo y será la sede del partido final de Qatar 2022. Entre las novedades arquitectónicas, este estadio es amigable con el medioambiente, en tanto está cubierto de paneles solares que le brindarán energía propia a la cancha y a las zonas cercanas. Entre otras curiosidades dispondrá de un novedoso sistema de aire acondicionado y no sólo tiene un sector VIP, sino que tiene uno Súper VIP.

Estadio Al Bayt

Con capacidad para 60.000 espectadores, es el segundo estadio más grande y será la sede del partido inaugural de Qatar 2022. Lo más llamativo es su diseño, que parece una carpa árabe.

Estadio Ciudad de la Educación

La capacidad es de 45.000 espectadores y se encuentra cerca del polo educativo en Al Rayyan, al oeste de Doha. Según adelantaron los organizadores, cuando termine el Mundial la gran mayoría de las tribunas se desmantelarán y se donarán para contribuir a la construcción de infraestructuras deportivas de países subdesarrollados.

Estadio Al-Janoub, en Doha. Foto: Gabriel Bouys, AFP

Estadio Al Janoub

Inspirado en las velas de los barcos, este estadio puede albergar hasta 40.000 espectadores, tuvo un costo de 575 millones de dólares y se necesitaron 10 millones de horas de trabajo para crearlo desde cero.

Estadio Internacional Khalifa

Son 40.000 los espectadores que podrán ingresar al Khalifa International, ubicado en Doha. Se utiliza desde mayo de 2017, cuando se terminó una gran remodelación. Es el primer estadio del mundo en ser construido con tecnología de enfriamiento, que gasta hasta 40% menos de energía que un sistema convencional y logra refrigerar al aire libre.

Estadio Al Rayyan

Construido sobre el antiguo estadio Ahmed Bin Ali, tiene capacidad para 40.000 espectadores, y la organización estableció que allí sólo se jugarán los cuartos de final. Cuando termine el Mundial, el estadio será de Al-Rayyan Club, uno de los más populares en Qatar.

Estadio Al Thumama

También ideado para 40.000 espectadores, este estadio sólo se usará para los cuartos de final.

Estadio 974 Ras Abu Aboud

Este particular estadio para 40.000 espectadores se utilizará hasta cuartos de final. Fue hecho con contenedores, tiene asientos removibles y otros bloques modulares, por lo que se puede desarmar completamente.

Se lanzó el álbum oficial de Panini del Mundial de Qatar 2022. Con alrededor de 25.000 puntos de venta en todo el país, distribuidos en papelerías, supermercados, almacenes y en los locales oficiales de Panini, ya están a la venta las figuritas y el álbum.

La colección de Qatar 2022 tiene 638 espacios para llenar con figuritas, que incluyen a jugadores de las 32 selecciones en competencia, los estadios, los logos y las representaciones institucionales del torneo, además de las alineaciones campeonas de toda la historia de los mundiales.

La pelota del Mundial 2022

La pelota oficial de Qatar 2022 se llama Al Rihla, que significa “el viaje” en árabe. “Se inspira en la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar”, aseguró la FIFA en un comunicado. Es el decimocuarto balón mundialista consecutivo hecho por Adidas.

Características destacadas CRT-CORE: el corazón del esférico. Proporciona velocidad, precisión y consistencia en los partidos de mayor intensidad, y conserva al máximo la forma, el aire y la precisión en el rebote.

Speedshell: un cuero de poliuretano texturizado con una novedosa forma con 20 paneles que mejora la precisión, la estabilidad y la rotación en el aire del balón gracias a macro y microtexturas, así como al contrarrelieve de la superficie.

Canción oficial

“Hayya Hayya”, traducida como “Mejor juntos” es la primera canción oficial del Mundial de Qatar. La interpretan la estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la qatarí Aisha. Estrellas del fútbol como Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Neymar y Edinson Cavani aparecen en el video de la canción.

La mascota oficial del Mundial y la mascota de Uruguay

La'eeb, el turbante volador, es la mascota oficial del Mundial y su nombre en árabe significa “jugador habilidoso”.

La mascota de Uruguay para Qatar es Botija. Más de la mitad de las 50.000 personas que votaron en la encuesta que la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo en las redes sociales eligieron a la mascota con forma de termo que toma mate para representar al país.