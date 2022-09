El Torneo Clausura llega a su décima fecha. Con la misma cantidad de puntos, 22, River Plate -que en esta jornada se enfrenta a Danubio-, continúa primero junto a Nacional, -que jugará con Cerro Largo-.

En la peor zona, la del descenso, se sabe que Cerrito y Rentistas ya no podrán sostener la categoría y jugarán la temporada que viene en la B, y que Albion, Montevideo City Torque y Cerro Largo -si no alguno más-, pelearán por no caer en ese último cupo que los llevará a Segunda.

Más allá de los primeros, la fecha arranca este viernes con un partidazo: Deportivo Maldonado recibe a Boston River en el Campus Municipal desde las 19.00. Más claro: los fernandinos van terceros en el Clausura y si ganan alcanzan la línea de River y Nacional, más allá de que ambos tengan que jugar en el correr del fin de semana; Boston River, por su parte, viene de algunas derrotas que lo alejaron de los puestos de vanguardia en la Tabla Anual, pero si gana se recupera y sube otra vez.

El sábado habrá tres partidos y serán en el siguiente orden: Liverpool-Wanderers se enfrentarán a las 11.00 en Belvedere; en Jardines del Hipódromo, Danubio, invicto en el Clausura, recibe a River, en otra promesa de partidazo; mientras que a las 19.00 Peñarol jugará ante Torque en el Campeón del Siglo sin gente.

El domingo los primeros en jugar serán Nacional y Cerro Largo. Lo harán a las 18.00 en el Gran Parque Central. Casi pegado, desde las 20.30, serán Cerrito y Defensor Sporting lo que estén mano a mano, en este caso en el Parque Palermo. Por último, ya el lunes, la fecha se terminará con el choque entre Albion y Fénix, 16.00 en el Saroldi.

.