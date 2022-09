Pablo es el DT de la selección uruguaya de fútbol que lleva al equipo a la Copa del Mundo. Es uno de los DT más jóvenes de la historia. Fue muy criticado por su gestión y en el campeonato podrá demostrar si sus decisiones fueron acertadas.

Que Uruguay haya clasificado al Mundial le provoca una gran alegría, pero en el interín su hijo Stefano tiene un problema de salud. Para el niño, que su padre traiga la copa es su mayor ilusión. A Pablo se le plantea un dilema complejo de resolver, quedarse hasta el final con su equipo o volver al lado de su hijo.

Daniel Baldi contó a la diaria que se trata de una historia fuerte que disfrutó mucho escribir. En ella el protagonista, que es el técnico de la selección uruguaya, está en una encrucijada, y lo que quiere poner de manifiesto es la importancia de la Copa del Mundo y del fútbol en los uruguayos y en una familia en específico, y sobre lo secundario que pasa a ser eso cuando se habla de la salud de algún ser querido.

“Con eso se dispara la historia, pero después se entreteje un montón de situaciones porque el hijo de él es el primero que le pide y le ruega que no se vuelva para Uruguay. La fuerza de este niño es lo que impulsa a que todo el grupo salga hasta el final. Me divirtió mucho, me gustó mucho todo lo que hay detrás”, contó.

Con el objetivo de unir el arte y la cultura con el deporte, la novela cuenta con el apoyo de la Fundación Celeste. “Este libro, que toca tantos valores y tantos debates internos de cada ser humano, nos parecía un material divino para hacerlo a beneficio de la fundación, justamente”, explicó Baldi.

En la presentación, que se realizó este lunes, estuvieron presentes Diego Alonso y Diego Lugano. Para el autor, contar con la presencia de dos referentes de la selección uruguaya en esta instancia es un premio, “sobre todo por cómo fortalece el mensaje que hay detrás. Lo primero es invitar a que los niños y adolescentes lean, con personajes tan importantes de tanta envergadura como los dos Diegos, es un honor”, finalizó.

En librerías Hasta el final es una novela de Daniel Baldi, ilustrada por Gerardo Fernández Santos, tiene un costo de $580 y se publicó en agosto de este año.