Este jueves a las 16.00 Uruguay enfrentará a Nueva Zelanda en su cuarta presentación en el Mundial de rugby de Francia, luego de haber debutado con el anfitrión con una derrota 17-27, de haber caído ante Italia 17-38 en su segunda presentación y superado a Namibia 36-26.

De cara a un duelo muy exigente, Los Teros este miércoles hicieron el clásico entrenamiento en el OL Stadium de Lyon, donde se disputará el encuentro ante los All Blacks, que son candidatos a pelear el torneo junto a los anfitriones, Irlanda, Inglaterra, Gales y Sudáfrica.

El entrenador de la celeste, Esteban Meneses, hizo seis variantes con respecto al duelo con Namibia: ingresarán Ignacio Dotti, Lucas Bianchi, Manuel Diana, Tomás Inciarte, Gastón Mieres y Rodrigo Silva en el equipo inicial (ver ficha).

Con entusiasmo

Además de la expectativa que genera el partido en sí mismo, la previa se llenó de comentarios sobre el haka, la típica danza que se hace en este deporte con el objetivo de intimidar al rival. A eso se refirió el capitán, Andrés Vilaseca, en una conferencia de prensa: “Tenemos algo pensado en el grupo para hacer frente al haka, pero va a ser una sorpresa... No, mentira [risas]”, empezó diciendo el capitán. “Yo creo que hay que disfrutarlo. Me pasó contra Francia que la Marsellesa fue uno de los momentos más lindos que he vivido en este Mundial, y me parece que en lugar de que eso te abrume, es totalmente al revés, porque representa una motivación tremenda. Entonces con el haka creo que va a pasarnos lo mismo”, alegó.

Si bien será el último encuentro para la celeste y a priori se trata de un encuentro muy exigente, es una instancia muy importante para Uruguay medirse con un rival como Nueva Zelanda.

Formación de Uruguay

Mateo Sanguinetti Germán Kessler Diego Arbelo Ignacio Dotti Manuel Leindekar Manuel Ardao Lucas Bianchi Manuel Diana Santiago Arata Felipe Etcheverry Nicolás Freitas Andrés Vilaseca, capitán Tomás Inciarte Gastón Mieres Rodrigo Silva

Suplentes