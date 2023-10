En la mañana de este miércoles la Conmebol sorprendió con una noticia que fue difundida por Alejandro Domínguez, su presidente, en su cuenta de Twitter y posteriormente ampliada en una conferencia de prensa junto al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso; el de la Asociación de Fútbol de Argentina, Claudio Tapia, y el de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, que fue transmitida por Youtube. Las autoridades del fútbol confirmaron que el Mundial de 2030 comenzará en América Latina: “Va a haber tres inauguraciones, tres partidos en las tres sedes, Uruguay, Argentina y Paraguay”, confirmó Domínguez.

El resto de los partidos de este Mundial, incluyendo la final, se jugarán en la otra sede que estaba en disputa: España, Portugal y Marruecos, según donde le toque competir a cada grupo.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

“Un Mundial de 100 años no podía, no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino, al de la UEFA y a mi colega de la Federación Africana Patrice Motsepe”, comenzó diciendo la máxima autoridad de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“El fútbol hizo posible unir a tres continentes para celebrar la fiesta más linda de todas. El fútbol une seis países en un hecho histórico. Estoy muy feliz, tengo ganas de bailar”, agregó.

Lo confirmado es que el Mundial comenzará en el estadio Centenario, y que días antes se va a festejar el aniversario de los mundiales, tanto en Uruguay como en Argentina y Paraguay. “La propia FIFA va a dar más detalles, Conmebol está feliz”, continuó Domínguez.

Consultado por la ausencia de Chile, Domínguez contó que originalmente se hablaba sólo de Uruguay y Argentina, y que cuando se amplió la cantidad de participantes a 48 decidieron sumar a Paraguay y luego se unió Chile: “Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no quiere decir que no vamos a trabajar para que esté; es una decisión de FIFA, nosotros proponemos y ellos determinan cómo y qué. Ahora hay que trabajar pensando en las sedes, que eso pasó a ser responsabilidad de cada uno de estos tres países y sus presidentes”, y destacó que lo bueno es que no hay que invertir, que en ese aspecto es donde esta candidatura no estaba bien para competir”.

“Son 100 años y se va a jugar en donde todo comenzó. Es un hecho inédito y estamos a la altura al reconocer a quienes nos antecedieron”, agregó y agradeció a “quienes trabajan día a día en Conmebol para hacer esto posible”.

Alonso, por su parte, celebró el momento “de mucha felicidad para Sudamérica toda, puntualmente para mi país el hecho de alcanzar este logro es de una trascendencia histórica de los límites de nuestros países. El fútbol es la marca registrada de nuestros países, que forma a los chicos que nacen en esta Sudamérica tan linda. Para ver lo que significa el hecho histórico alcanzado basta ver las repercusiones que se están dando. Hay responsabilidades en la obtención de esta sede”, sostuvo y agradeció a Domínguez y a sus compañeros presidentes de los otros países. Además señaló que el presidente uruguayo Luis Lacalle Pour “apoyó la idea, la hizo suya y trabajo por ella”, y recordó al expresidente Tabaré Vázquez “que fue un gran impulsor de esto y donde esté estaría celebrando con nosotros. Vamos a tener el mejor mundial de todos los tiempos”

El presidente Luis Lacalle Pou celebro la noticia del partido inicial en Uruguay en sus redes sociales

"Uruguayos campeones”! 100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del #MundialCentenario 2030 . Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol! Gracias! — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 4, 2023

