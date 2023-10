Este lunes se hizo pública la lista de convocados de la selección uruguaya para la doble fecha FIFA por Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, por la que Uruguay enfrentará este jueves a Colombia en Barranquilla y el próximo martes a Brasil en el estadio Centenario. En el listado no se incluyó el nombre de José Luis Pumita Rodriguez, aunque el futbolista intentó viajar a Colombia. No existe una comunicación oficial al respecto, pero agentes vinculados a la situación dieron distintas versiones.

Rodriguez, quien estuvo en los otros partidos oficiales de la celeste al mando de Bielsa, viajó desde Brasil -donde juega en el Vasco da Gama- para sumarse a los trabajos con la selección. Intentó ir directo a Colombia, pero no pudo hacerlo por no tener al día la vacuna contra la fiebre amarilla que el país cafetero exige a quienes provengan de dicho país. Entonces, decidió viajar a Uruguay para luego partir a Barranquilla. Sin embargo, cuando llegó a Montevideo se enteró de que no estaba convocado.

Ese día, sobre las 11.00, Vasco da Gama anunció en Twitter: “El defensa Gary Medel y el lateral Puma Rodríguez representarán al Vasco da Gama en la próxima fecha FIFA. Los jugadores estarán disponibles para las selecciones de Chile y Uruguay, respectivamente, en los próximos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026”.

O zagueiro Gary Medel e o lateral Puma Rodríguez serão os representantes do Vasco da Gama na próxima Data Fifa.



Os jogadores estarão à disposição das Seleções do Chile e Uruguai, respectivamente, nos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.… — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 9, 2023

Dos horas más tarde publicaron: “Vasco da Gama informa que se acaba de anunciar que el lateral Puma Rodríguez fue cortado de la convocatoria para los próximos compromisos de la selección de Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026. El deportista se presentará con normalidad este martes (10/10)”.

O Vasco da Gama informa que foi comunicado agora pouco sobre o corte do lateral Puma Rodríguez da lista de convocados para os próximos compromissos da Seleção do Uruguai pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O atleta se apresenta normalmente nesta terça-feira (10/10). — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 9, 2023

Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijo en el programa Quiero fútbol de Sport 890 que el jugador nunca fue citado. “El jugador se apresuró porque había una posible lesión de [Bruno] Méndez y se dejó pendiente la situación, dependiendo del grado de lesión, pero fue un golpe y no pasó a mayores. El jugador se apresuró en tomarlo como una citación, que nunca llegó a ser tal. Tenía la reserva de pasaje, pero nunca fue confirmado”, expresó.

De manera extraoficial desde la AUF confirmaron que el jugador estaba convocado, viajó a Montevideo para poder ir desde allí a Barranquilla, pero que por un tema técnico-táctico se lo bajó de la lista, y aseguraron que la vacuna no tiene nada que ver.

A su vez, personas del entorno al jugador insisten en que sí fue convocado y que no lo dejaron viajar desde Brasil hacia Colombia por la vacuna, entonces viajó a Montevideo -se sacó un pasaje él- porque desde Uruguay no tenía problemas para viajar, y ahí le avisaron que estaba fuera de la lista por la vacuna.

El lateral derecho será ocupado por Ronald Araújo, que volvió a vestir la camiseta celeste tras una lesión que lo mantuvo al margen de los primeros partidos oficiales de Marcelo Bielsa al mando de la selección.