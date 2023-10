La antorcha Panamericana vio el interior del estadio Nacional de Santiago por primera vez el viernes, pasadas las 22.00 en la capital chilena. Su ingreso fue un símbolo, al realizarse por el sector del memorial a los detenidos desaparecidos y todos aquellos torturados durante la dictadura, quienes eran ingresados por esa puerta. “Un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro”, dice el muro en la tribuna, que conserva su gradería antigua, a diferencia del resto de las tribunas, reformadas en 2010.

Encendido el fuego del pebetero, tras el mencionado homenaje, las primeras participaciones de Uruguay en el mismo predio en el que se realizó la ceremonia inaugural hicieron pensar por momentos que la primera medalla celeste podría llegar en las primeras horas de competencia.

El primer acercamiento al podio panamericano en estos juegos le correspondió a Julieta González, patinadora de 18 años que estuvo presente en la final de skateboarding en la prueba de calle. La disciplina hizo su estreno en unos Juegos Panamericanos y la uruguaya consiguió quedar cerca del bronce. “Me jugaron mucho los nervios y aún así quedé en quinto lugar. La verdad estoy muy contenta con el resultado”, dijo a la diaria tras la competencia.

Explicó que de a poco, competencia a competencia “una va aprendiendo a respirar, a disfrutarlo más que nada, porque para eso estamos acá, no para pasarla mal”, pero esa tarea es obviamente más difícil, cuando el contexto es tan grande como una competencia de este nivel. En un escenario en el que la gran estrella fue la medallista olímpica de plata en 2021, Raysaa Leal, de Brasil, quien actualmente tiene 15 años, la competencia lució con las tribunas llenas.

González fue medallista de plata en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, en Rosario 2022, y luego terminó quinta en los Sudamericanos de mayores en Asunción 2022. Con esos antecedentes en el ciclo olímpico, confirmó que tiene madera para seguir apuntando a los resultados que busca. La clasificación a los Juegos Olímpicos se presenta como un sueño, pero no depende solamente de lo que pueda hacer sobre la tabla. “Me encantaría, en realidad estamos luchando para eso”, dijo sobre la oportunidad de pelear por un cupo en París. “Estamos yendo a los mundiales que hay y estamos buscando apoyo [económico] porque nos estamos perdiendo algunas etapas”, explicó sobre el calendario mundialista. “Siempre son en Europa o en Asia y se nos complica mucho llegar”, agregó. Para ir a los Juegos Olímpicos, debe figurar en el ranking mundial entre las 40 mejores deportistas y Julieta está entre las mejores 60 actualmente.

“Todavía tengo chance pero me he perdido varios mundiales. El próximo es en diciembre en Japón y estamos buscando apoyo a ver si podemos llegar a ir, para clasificar a los Juegos Olímpicos. Hay chances”, remarcó.

A metros nada más del skatepark, cruzando un camino peatonal, se disputaron el sábado las primeras peleas de las competencias de taekwondo. Los dos uruguayos presentes arrancaron con buenas actuaciones y consiguieron victorias. Lo hizo Federico González en la categoría de menos de 68 kg, al vencer al guatemalteco Diego Montufar. También lo hizo María Sara Grippoli, de 18 años, en la categoría de menos de 49 kg. La debutante en Panamericanos consiguió contra Virginia Dellan, de Venezuela, el primer triunfo del taekwondo femenino celeste a este nivel.

Luego de que ambos avanzaran de ronda, Grippoli volvió a ganar, esta vez contra la representante de Bolivia, María Hurtado, consiguiendo su pase a semifinales. Lamentablemente no pudo concretar en los siguientes dos combates una nueva victoria. Primero, en busca de un pase a la final, perdió frente a Andrea Ramírez de Colombia, y luego, en la pelea por la medalla de bronce, fue derrotada por la estadounidense Melina Daniel. “Sentía que podía, pero bueno, no se dio”, dijo luego de terminar la competencia “Estoy súper feliz de haber representado a Uruguay, y llegar a la semifinal”, valoró enseguida.

La taekwondista comenzó la práctica del deporte a los cinco años, y desde 2016 pasó a participar de competencias de este arte marcial. “El año pasado me metí a lo que es el nivel internacional y bueno, acá estoy”, dijo Grippoli. Acá, era ni más ni menos que minutos después de competir en una pelea por una medalla continental, con cuatro peleas internacionales a cuestas en un mismo día, y dos de ellas con resultado victorioso. “Los Juegos Panamericanos son todo una experiencia increíble, muy importante para crecer en mi carrera deportiva”, aseguró.

Por si fuera poco, María Sara fue protagonista de uno de los episodios que se siguieron comentando durante toda la noche y el día siguiente entre periodistas y personas involucradas a la organización de estos Panamericanos. Luego de haber clasificado a la pelea por el bronce, la grilla le marcó el combate por la medalla contra una representante de Argentina. Esa disputa comenzó, y Grippoli ganó el primer round. Sin embargo, en ese momento, detuvieron la competencia, porque los responsables de organizar el fixture de competencia notaron que habían cometido un error. Tras alrededor de una hora de espera, la pelea fue reasignada y debió enfrentarse a Daniel, de Estados Unidos, contra quien finalmente no pudo salir victoriosa. Una perlita, una desprolijidad a la que ella restó importancia, ya que no consideró que le sumara cansancio para pelear por su objetivo un rato más tarde. “Con cualquiera que me tocara, iba a tener que pelear”, fueron sus palabras.

González luego de superar su primera pelea, perdió esa ronda contra Bernardo Pie, a la postre medallista de plata y actualmente noveno en el ranking mundial de clasificación olímpica. Un poderoso del continente. El uruguayo quedó destinado a pelear en el repechaje un rato más tarde, para intentar acceder a la medalla de bronce. Allí perdió contra el representante de Argentina, José Luis Acuña. Fue el albiceleste quien luego se quedó con la medalla de bronce al vencer a un rival colombiano.

“La verdad que estoy muy caliente”, dijo González con gran sinceridad cuando todavía el sudor de la última derrota corría por su rostro. “Es importante llegar a la instancia de disputa de medallas, sentía que estaba para competir, y quedó demostrado que competí”, valoró pese a la bronca. Dijo tener “un sabor amargo”, por sentir que esa pelea contra el taekwondista albiceleste no la planteó bien. “No sé ni qué decirte. Un poco triste, un poco caliente, pero nada, hay que seguir, no queda otra”, evaluó por entonces.

“La primera dificultad es que unos Juegos Panamericanos tocan cada cuatro años y además yo no pude ir a Lima 2019, así que hace ocho años que no estaba”, recordó. También rememoró aquella competencia en 2015, cuando quedó eliminado en primera ronda, pero aseguró que esta vez se sentía mucho más preparado para el objetivo que era pelear una medalla. En su opinión “estuvo bien el día, pero siento que resolví mal este combate, lo resolví mal”.

“Vengo compitiendo desde enero, viajando, estoy fuera de mi casa desde enero, preparando esto, y por eso también es un poco la tristeza”, comentó. Se seguirá preparando porque el camino sigue y los Juegos Panamericanos no ofrecían cupos clasificatorios a los Olímpicos. Para eso, deberá participar en “muchos abiertos entre enero y marzo, y luego el preolímpico en abril” del año próximo, en el que se siente capacitado para pelear la plaza.

Alto rendimiento

Desde la piscina, en natación, llegaron récords nacionales de relevos, tanto el sábado en el 4x100 femenino, como el domingo, en el 4x100 mixto. En este último, incluso, el cuarteto celeste consiguió meterse en la final, donde terminaron en octava posición quedando cerca de la marca nacional que registraron más temprano el sábado.

La nota amarga del domingo la dio el abandono de Andrés Zamora y Nicolás Cuestas, los dos maratonistas uruguayos que no pudieron finalizar la competencia. Por su parte, Eric Fagúndez pedaleó en la prueba contrarreloj individual de ciclismo, en la que el colombiano Walter Vargas fue medallista de oro y el campeón olímpico de ruta Richard Carapaz, de Ecuador, se tuvo que conformar con la medalla de plata. El ciclista celeste se quedó con un cuarto puesto que tuvo sabor a poco, pese a ser una gran actuación, porque no fue mucha la diferencia que lo separó de White, representante de Bermuda que completó el podio.

“He tenido una temporada bastante dura y larga, después de un buen descanso creo que el cuerpo encontraba sensaciones buenas que te ayudaban a tener esa motivación, esas ganas e ilusionarte un poco con un podio o con una victoria. Ese cuarto puesto te deja sabor amargo, pero analizándolo fríamente también es bueno saber que estamos ahí en la lucha”, dijo el ciclista uruguayo a la diaria.

Fagúndez ahora tendrá una semana de descanso, para el domingo 29 correr la carrera en ruta. En ese sentido, Eric comentó que “vamos a ir analizando durante la semana, más o menos sabemos las características de cada uno, nos conocemos como compañeros y rivales”.

En ruta Fagúndez, en los Panamericanos de ciclismo de Panamá, hizo una notable actuación, quedando en el cuarto puesto y clasificando a Uruguay nuevamente en unos Juegos Olímpicos. “Es algo soñado para cualquier deportista, fue una sorpresa que me encontré en ese momento. Espero ser seleccionado para poder representar a Uruguay, es uno de mis nuevos objetivos y lo siento como una gran responsabilidad; también una ilusión muy grande”, finalizó.

En remo, Tatiana Seijas y Nicole Yarzón clasificaron a la final en doble par peso ligero, mientras que Esteban Sosa y Leandro Rodas avanzaron a la final en el dos sin timonel. Cloe Callorda, por su parte, se metió ya en semifinales en singles, como lo había hecho el sábado Bruno Cetraro y también la dupla de Martín Zócalo y Eric Seawright en el doble par abierto.

El primer gran día de finales en la Laguna Grande de San Pedro de La Paz será este lunes, jornada en la que también competirá Lucas Fernández en boxeo, en cuartos de final, buscando la clasificación a semis que le aseguraría al menos una medalla de bronce. Se dará también el debut del fútbol, contra República Dominicana en el primer partido de la fase de grupos desde las 15.00 horas.