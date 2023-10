Es un proyecto. Ser sede es el proyecto 2024 para mí, lo tomo a nivel personal, porque cuando pasó esto con el final four me lo planteé como un desafío. Fue mi espina y quizás por mi profesión y como soy yo, hago mea culpa. Porque yo soy fanática de los reglamentos y de estar mirando y leyendo cada contrato por defecto de profesión. Entonces me echo las culpas de cómo me dormí.

Para esto, quienes tienen empresas o tienen algo para publicitar o se sienten atraídos por el equipo, colaboren y apoyen y que no piensen en el apoyo para este año, que piensen en el apoyo para el año que viene porque necesitamos redoblar esfuerzos. Porque si queremos ser sede también vamos a necesitar mayor dinero. Mucho. Yo ya estoy generando lazos, o sea, termina el campeonato y yo voy a arrancar ya para el año que viene porque yo no me quiero dormir. No, no otra vez.