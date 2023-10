La gloria panamericana se sigue acumulando en días sucesivos para los remeros uruguayos. A lo hecho el lunes, con una medalla de oro y dos de plata, se sumó este martes una medalla de bronce en el cuatro sin timonel.

Eric Seawright, Martín Zócalo, Leandro Salvagno y Marcos Sarraute se quedaron con la medalla de bronce en una regata en la que Chile se quedó con el oro sobre Cuba por apenas medio segundo. Los uruguayos entraron a tres segundos y fracción de los líderes, pero casi siete segundos por delante de Argentina, el cuarto en disputa por los lugares del podio.

Para Salvagno y Sarraute es su tercera medalla en estos Panamericanos: una de oro, una de plata y una de bronce. “Nos llevamos una de cada color y estamos muy contentos”, afirmó Salvagno. Como reseñó en su cuenta de Twitter el periodista Pablo Benítez, igualaron así el récord de medallas de un atleta para Uruguay en unos mismos Panamericanos. Solamente Alberto Camilo Velázquez en ciclismo, en 1963, y Ana María Norbis en natación, en 1967, llegaron a las tres medallas en una misma edición. En el caso de Salvagno es además su cuarta medalla en Juegos Panamericanos, luego de alcanzar la plata en Santo Domingo 2003, y queda a una de Milton Wynants y Velázquez, los máximos medallistas históricos celestes.

“Lo veníamos pensando juntos: estamos en tres botes, podemos hacerlo. Es un recuerdo lindo que nos va a quedar siempre para los dos, que ya compartimos unos momentos difíciles, así que la alegría es inmensa”, señaló Sarraute al periodista Andrés Cottini. Se refiere a la medalla que les fue quitada cuatro años atrás, un oro que habían conseguido en Lima y que tiempo después fue borrado de los registros por un doping adverso del mismo Sarraute, quien tomaba un medicamento para el tratamiento de un trastorno de déficit atencional. La revancha fue grande para los dos, que ahora festejaron triple. “La idea era venir y recuperar lo que nos habían robado y quedó más que claro que fue injusto lo que pasó”, aseguró Leandro, que vive en Orio, España.

El mérito es grande para lo hecho este martes, teniendo en cuenta que el cuatro sin timonel no tenía muchas horas de remo con esta conformación. “Estábamos en muchos botes y haciendo pruebas hasta último momento. Es un bote que tiene cinco o seis salidas, vivimos todos en diferentes lugares, o sea que es un logro grande para lo poco que nos podemos juntar y el poco tiempo que tiene este bote”, explicó Salvagno.

“Siempre digo que me voy a retirar”, reconoció Salvagno, bromeando con unas cuantas veces en las que pensó que no volvería a competir con la selección, “pero al final remando con esta gente, que tiene tanta ilusión y son jóvenes, es mucho más fácil venir y disputar las medallas”, valoró. Con algunos ya pensando en continuar este proceso, el más veterano de la delegación de remeros se desmarcó: “Estoy bien, a mis 39 años me siento fuerte y con ganas, pero de momento siempre es una retirada”. Por su parte, Sarraute matizó esos dichos y aseguró que su compañero estará el año que viene en el Sudamericano de la disciplina. Salvagno dejó la puerta abierta: “Sólo porque es en Río de Janeiro”, dijo.

Saltando obstáculos

Tatiana Seijas y Nicole Yarzón no pudieron trepar posiciones en la final A y terminaron sextas entre seis botes. Sin embargo, esa sexta posición es meritoria para el remo celeste, ya que es la mejor actuación de un bote femenino en toda la historia de los Juegos Panamericanos. “La sensación es increíble. Queda el gustito amargo de que no se logró el objetivo de alcanzar el primer podio, pero siempre pensando en que dimos lo mejor, y quién nos quita lo bailado de llegar a una final A”, comentó Seijas.

“Estamos muy felices de haber clasificado en forma directa a la final A, porque es algo que nunca pasó antes y nadie se lo esperaba, menos nosotras, que ya lo veíamos venir”, aseguró Yarzón.

La dupla, que porta el logro de ser el único bote femenino uruguayo en obtener una medalla de plata en Juegos Sudamericanos, luego de lograrlo en 2022, reafirma que está a un alto nivel en el continente y que todavía tiene espacio para seguir creciendo, incluso en la categoría sub 23, ya que ambas jóvenes tienen apenas 21 años.

“Intentamos que nuestro logro sea el logro de todas”, añadió la joven Nicole, nacida en Canadá, “porque todas vivimos la misma experiencia y los mismos obstáculos, e intentamos saltarlos como podamos; para el deporte femenino es algo muy importante”.

Bruno Cetraro consiguió este martes volver a destacarse para meterse en la final del single, luego de ser doble medallista (oro y plata) en la jornada del lunes. Su final en solitario será una de las últimas pruebas que se definirán en el último día del remo en San Pedro de La Paz, y una de las dos últimas en las que habrá participación uruguaya, ya que Cloe Callorda no pudo alcanzar la final A en la misma prueba.

La última medalla de oro uruguaya en esta disciplina databa de 1987, fecha en la que Jesús Posse lo hizo en single. En el historial celeste el medallero llegaba antes de esta edición a una cuenta total de 11, y el máximo de medallas de la disciplina en una misma edición eran las tres, que habían obtenido los uruguayos en 1959. Lo hecho en estos dos primeros días de finales es, numéricamente, la mejor actuación histórica de una delegación uruguaya, y cualitativamente también, porque en 1959 fueron una de oro, una de plata y una de bronce. Todavía podría engrosarse la cuenta hasta llegar a seis si Bruno Cetraro en singles y Martín Zócalo junto a Eric Seawright en doble par lo consiguen este miércoles.