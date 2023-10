La clara victoria de Peñarol sobre Boston River por 5-0 se sumó a la conseguida por las aurinegras entre semana cuando vencieron a Defensor 2-0 en el partido pendiente de la segunda etapa. De esa forma subió a la primera posición del Clausura y superó a las violetas en la Tabla Anual, quedando en el segundo lugar, aunque esté distante del líder Nacional, que sigue teniendo clara ventaja de siete puntos.

Las tricolores tienen jugados los mismos 19 partidos en la Anual y retardaron su partido con Racing para después de su participación en la Copa Libertadores, donde este lunes fueron goleadas 5-1 por Boca Juniors de Argentina, luego de caer 3-0 en el debut ante Inter de Porto Alegre.

Las aurinegras llegaron al primer lugar del Clausura por la sucesión de goles de Julieta Morales (18' de cabeza), Lucía Flores (25' pegando de primera a una pelota de aire), Jemina Rolfo (30' “cansada” de asistir en goles anteriores, tiró ella dentro del área) y un doblete de Micaela Suhr (52' y 89'), quien quedó como goleadora del torneo con seis tantos. De esta manera, el equipo dirigido por la entrenadora Cecilia Santo llegó al puntaje perfecto de 12 sobre 12 posibles, con saldo de goles excelente de 25/0.

Otras victorias

De los restantes partidos tuvo particular destaque la victoria 2-0 de Liverpool –primera del Clausura- que derrotó a Defensor, equipo que había primado ostensiblemente en el primer tiempo. Una jugadora que estuvo más de un año lesionada, Victoria Vázquez, fue quien convirtió las dos veces. En el primero con preciso cabezazo a los 74 y luego, tres minutos después, definiendo en entrevero de área.

Fénix cortó una racha negativa –luego de tener un muy buen Torneo Apertura- venciendo dos veces seguidas. Sumó al triunfo ante Racing, de una semana antes, la victoria ante Montevideo City Torque por 2 a 1. Quedó, así, compartiendo el segundo puesto del Clausura con Nacional y en una honrosa quinta posición en la Anual.

Wanderers llegó al cuarto lugar del Clausura al vencer a Danubio 1-0.

Posiciones del Torneo Clausura, Primera División

Peñarol 12, Nacional y Fénix 9, Wanderers 7, Defensor y Danubio 6, Torque y Liverpool 5, Boston River 4, Racing 3, River Plate 0.

Triunfo de San Jacinto con aroma de ascenso

San Jacinto obtuvo una victoria 2-1 sobre Canadian, su adversario más persistente en la temporada 2023 de la Segunda División, en el encuentro disputado el sábado pasado.

Romina Girbau convirtió los dos goles –“golazos espectaculares, los metió con toda su clase”, según su entrenador Michael Sorano-. En sus redes el DT califica la situación de su equipo como “ahora superprimeras, campeonas del Apertura, primeras en el Clausura, primeras en Tabla Anual y cada vez más cerca del objetivo final”.

Los datos avalan la campaña del equipo líder del torneo de ascenso que juega como local en el escenario del Keguay de la ciudad de Toledo donde se dio el triunfo ante las maldonadenses.

Un dato revelador es que, en esta temporada perdió puntos “en la liga”, en los tribunales, como consecuencia de errores propios pero no fue derrotado en cancha. Ante Canadian, como visitante, en el Apertura, igualaron 1-1, pero el club fue sancionado y los puntos fueron para Canadian porque San Jacinto utilizó jugadoras por más de 90 minutos en la suma de partidos de Primera y juveniles, algo que no está permitido. Y también perdieron los puntos cuando debían jugar ante Cerrito. El médico que deben presentar en cada partido no llegó en hora y Cerrito se negó a jugar y, luego, el Tribunal les dio los puntos a las auriverdes.

El club de la ciudad canaria homónima, que se autodenomina como San Jacinto Toledo aunque en las redes de la AUF lo identifican como San Jacinto Keguay, ya está muy cerca del ascenso, ya que son dos los cupos para pasar a Primera. Faltando cuatro partidos por jugar, tienen 48 puntos en la Tabla Anual contra 44 de Canadian, 39 de Cerrito, 32 de Juventud, 31 de Udelar, 25 de Cerro, 24 de La Luz City Park, 22 de Bella Vista, 20 de Rampla Juniors, 12 de Plaza, 8 de Estudiantes del Plata y 2 de Huracán Buceo.

Los restantes resultados de la quinta etapa fueron Udelar 8-1 Huracán Buceo, Juventud 2-1 La Luz City Park, Cerrito 4-0 Bella Vista y Cerro 1-0 Rampla Juniors.

En el Torneo Clausura las posiciones están bastante apretadas: a San Jacinto que suma 18 unidades le siguen Canadian con 16, Cerrito 15, Cerro 14, Juventud 13, Udelar y Rampla 12.

Tabla Anual del 28º Campeonato Uruguayo Femenino

Equipos Pj Apertura Intermedio Clausura Anual Nacional 19 28 15 9 52 Peñarol 19 21 12 12 45 Defensor Sporting 18 23 11,25 6 40,25 MC Torque 19 14 15 5 34 Fénix 18 20 3,75 9 32,75 Liverpool 20 16 9 5 30 Wanderers 20 13 6 7 26 Danubio 18 5 7,50 6 18,5 Boston River 18 6 0 4 10 River Plate 19 6 1 0 7 Racing 18 2 1 3 6

Nota: Los cinco clubes de la Serie B del Torneo Intermedio (Defensor, Torque, Fénix, Danubio y Boston), al jugar sólo cuatro partidos en ese torneo, multiplicaron allí sus puntajes por 1,25 en su traslado a la Tabla Anual.