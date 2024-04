A más de seis meses de la disputa de la final del torneo de 2023, el fútbol femenino volverá a las canchas este fin de semana si la lluvia no lo impide. La confirmación del campeonato después de unas cuantas idas y vueltas parecería haber sido demorado por el cierre económico de la temporada pasada, según explicó a la diaria la presidenta del fútbol femenino, Mariana Fernández.

Lo cierto es que este domingo finalmente volverán las pibas a las canchas distribuídas en 12 equipos: Peñarol, Nacional, Defensor, Montevideo City Torque, Fénix, Wanderers, Liverpool, Danubio, Boston River, Racing, San Jacinto y Canadian. El campeonato se jugará en dos fases: la primera tendrá el Torneo Apertura, en el que los 12 equipos pelearán en régimen de todos contra todos, a una sola rueda; la segunda fase se dividirá en dos series, la Serie Campeonato y la Serie Permanencia, nuevamente todos contra todos, en este caso a dos ruedas.

La serie Campeonato se integrará con los seis primeros equipos de la tabla del Apertura a disputarse en la primera fase. Los otros seis equipos jugarán la Serie Permanencia. En cada serie se jugarán diez partidos. Todo esto quedó determinado recién el pasado viernes con el sorteo del fixture y el lanzamiento de la temporada.

Abren la primera fecha las jugadoras de Nacional que enfrentarán a las de Fénix en el Gran Parque Central desde las 14.00. El partido será televisado. El otro partido televisado será el de Peñarol. Las actuales campeonas comenzarán por defender el título frente a Racing desde las 16.15 en el Parque Palermo.

Vale decir que las aurinegras se preparan también este año para disputar la Copa Libertadores. Las campeonas vieron partir a Julieta Morales, figura del equipo, que jugará en el Kinderman de Brasil junto a Sofía Ramondegui, la defensa de 22 años que se destacó en Nacional. Daiana Farías también es baja para esta temporada en el aurinegro. La defensa que había vuelto al club tras su paso por Racing de Portugal, se convirtió en futbolista del Cruzeiro.

En las tricolores la primera en irse fue la futbolista Solange Lemos, que tendrá su primera experiencia en el exterior defendiendo al Querétaro de México. Nacional también se quedó sin Ángela Gómez que jugará en el Bahía. En filas de Wanderers la sanducera Araceli Pereyra jugará en Platense de Argentina.

Completan la primera fecha Danubio con Liverpool en Jardines a las 15.30, San Jacinto Keguay y Defensor Sporting en el Complejo Keguay a las 16.00, Canadian con Montevideo City Torque desde las 17.00 en el Estadio Julio César Abbadie de Pan de Azucar, y Boston River y el Montevideo Wanderers que juegan en el Complejo Sastre a las 18.00.

La Segunda División iniciará el 4 de mayo y tendrá los siguientes cruces: La Luz City Park vs Cerrito, Estudiantes del Plata vs Udelar-Progreso, Bella Vista vs Cerro, River Plate vs Huracán Buceo y Juventud vs Rampla Jrs.