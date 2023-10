“Uno siempre intenta hacer lo mejor, seguro que las ganas están, pero sabemos que si no sale, somos humanos, nos podemos equivocar”, decía Abril Aunchayna el pasado sábado en el Centro Acuático de Ñuñoa.

Fue el día del debut absoluto de tres nadadoras uruguayas en unos Juegos Panamericanos: Abril Aunchayna, Angelina Solari y Luna Chabat, quienes junto a Nicole Frank, la última olímpica celeste, consiguieron batir el récord nacional en el relevo 4x100 estilo libre. Se anotaron el primero de tres récords nacionales que la natación uruguaya rompió en estos Panamericanos, todos en pruebas colectivas (4x100 m).

Aquel día, Frank aseguraba que haber hecho un récord nacional para empezar el evento, era empezar con el pie derecho, y que estaban “súper motivadas, contentas, emocionadas”. Un rato antes del debut colectivo, ella fue la primera en saltar a la piscina en una prueba individual, la de 200 metros estilo pecho, en la que llegó a la final B al igual que en 200 metros combinados, el último día.

Disfrute

“Uno siempre quiere rendir y dejar a Uruguay lo más alto posible. Además sabemos que es un torneo donde están todos los ojos del deporte de nuestro país puestos”, comentó Aunchayna, nadadora de Biguá de 24 años, quien fue resaltada por el entrenador Nelson Corbo: “Es un ejemplo porque sigue estando en Uruguay. A veces se habla de que todo tiene que ser fuera. Es una chica de 24 años entrenando en Uruguay y compitiendo de muy buena manera, intentando mantenerse en competencia regional. Ha ido a Paraguay, ha ido a Buenos Aires, estuvo en el Mundial de pileta corta el año pasado”, resaltó.

Son integrantes de los equipos más rápidos en la historia de Uruguay en tres pruebas: 4x100 libre femenino, 4x100 libre mixto, y 4x100 combinado femenino. Llegar a esas marcas les insume entrenar fuerte, tomar decisiones que orientan sus vidas en esa dirección y, si bien son los mejores uruguayos, no quieren cargar con mochilas ajenas.

Abril Aunchayna, Nicole Frank, Angelina Solari y Luna Chabat luego de los 4x100 libre femenino. En los Juegos Panamericanos, el 21 de octubre de 2023 en el Centro Acuático en el Estadio Nacional Julio Martínez, en Chile. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

“Uno no quiere decepcionar, pero no somos máquinas. En estos deportes que son de tiempo y marca, a los ojos del que no tiene tanta experiencia puede parecer que los resultados no son tan buenos, pero no es fácil, una vez que estamos ahí, a cierto nivel, repetir las marcas. Es duro”, según considera Abril. “Llegamos acá, nos esforzamos mucho para estar, para prepararlo y más allá de los resultados queremos pasarla bien y darlo todo por dejar a Uruguay en la mejor posición posible”, dijo.

En natación Uruguay no consigue una medalla desde 1987 en esta competencia, lo que habla a las claras de que el nivel es menor que el de las principales potencias del continente. “La natación es muy lógica, no tenés para grandes sorpresas que digas: 'capaz que ganamos'”, valoró Corbo. “Hemos tenido muy buenos resultados y algo que nos alienta mucho es que es una delegación joven, al punto que la mayor parte de los integrantes están en edad juvenil. Eso nos da una perspectiva de futuro, sobre todo de que están compitiendo a alto nivel y respondiendo”, explicó el entrenador.

Fueron tres los nadadores en Santiago todavía en edad juvenil (hasta 19 años), que participaron este año de eventos como el Mundial juvenil en Israel y el Sudamericano juvenil en Balneario de Santo Tomé, Santa Fe, antes de llegar a estos Panamericanos absolutos, a la misma piscina en la que nadaron medallistas olímpicos.

Leo Nolles y Nicole Frank ya no están en edad juvenil, pero tienen sólo 20 años de edad, y ambos están compitiendo para universidades en Estados Unidos. Ambos consiguieron dos pases a finales B individuales. “En categorías jóvenes siempre es importante rozar más nivel. Llegar a esto es como seguir dando pruebas de la calidad que tienen”, remarcó Corbo.

Solari tiene 15 años y es la deportista más joven de toda la delegación uruguaya. Compitió solamente en tres pruebas de relevos, incluyendo la de 4x100 estilo libre mixto, en la que los celestes nadaron también la final A, de disputa por las medallas, terminando en octavo lugar.

“Lo que a veces puede fallar una, lo puede mejorar otra, porque somos cuatro, somos un equipo. Lo que pierda una lo recupera la otra y logramos hacer buenas cosas”, destacó Solari, quien también afirmó: “Para mí, este Panamericano viene siendo de mucho aprendizaje”.

Diego Aranda tiene 16 años y es de Rivera. “Nunca pensamos tener un nadador en Rivera, y de la calidad que tiene él”, aseguró Corbo, quien dijo que “poder agrandar la base es todo”, en referencia a la necesidad de conseguir que más jóvenes de todo el país practiquen la disciplina.

Nicole Frank, en los 100 más Pecho de Natación Femenina. En los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, el 21 de octubre de 2023 . Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

“Lo estamos disfrutando mucho”, declaró Aunchayna, que entró a la final B que anhelaba, en 100 metros espalda. “Estamos acá para competir como en cada competencia, sacarnos un poco ese peso para poder disfrutarlo”.

“Me encanta estar en grupo”, comentó Luna Chabat, con el acento propio de ser nacida en Italia. “Ellos siempre me transmiten tranquilidad para competir, me dan consejos cuando yo estoy nerviosa, y la verdad es que me llevo muy bien con todos. Todo muy lindo”, marcó.

“Si necesitan un consejo se los doy, pero no me siento una persona que deba hacerlo”, comentó Nicole Frank, “no me siento esa persona tan importante como para hacerlo”, agregó. Quien tiene más experiencia de todo el grupo, porque estuvo en los últimos dos mundiales (Budapest 2022 y Fukuoka 2023) y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aseguró que el grupo es “un equipazo”, en el que “todos tenemos la capacidad”. “Creo que apoyarnos entre nosotros es lo mejor que podemos hacer”, consideró.

Para Frank, lo hecho por los seis uruguayos demuestra al nivel que están en este momento: “Uruguay creo que está demostrando que va creciendo de a poquito y vamos llegando a algunas finales, así que está bueno”.