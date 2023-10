Viene el tercer encuentro de las Eliminatorias rumbo a Canadá, Estados Unidos y México 2026, el que será ante Colombia en el calor húmedo de la tarde de Barranquilla, este jueves a las 17.30 hora uruguaya (15.30 de Colombia), y posteriormente el martes 17 de octubre en el Centenario se jugará el cuarto partido de los 18 que componen las Eliminatorias, recibiendo a Brasil en el Centenario.

Para ambos encuentros, Marcelo Bielsa no viajó el sábado tal como se había anunciado institucionalmente: “Para ganar tiempo de trabajo, se decidió que la preparación para el primer partido sea en Colombia. La delegación (cuerpo técnico y staff) no partirá el sábado 7/10 hacia Barranquilla”, sino el lunes, conociéndose la noticia como en una comedia de enredos por la fotografía de otro pasajero que terminó generando una convocatoria muy parecida a la anterior. Serán 24 los futbolistas que este martes, dos días antes del partido, se podrán juntar para su primer entrenamiento en el campo. Habrá tres goleros Sergio Rochet, Franco Israel y Santiago Mele; nueve futbolistas de roles netamente defensivos Ronald Araújo, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Viña, Nahitan Nández, Joaquín Piquerez, Lucas Olaza y Mathías Olivera; ocho jugadores de media cancha: Manuel Ugarte, Matías Vecino, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Facundo Torres; y cuatro que se desempeñan habitualmente como delanteros: Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Christian Olivera y Darwin Núñez.

Más de lo mismo

De acuerdo a lo que Bielsa manifestó el viernes en conferencia de prensa, intentará ejecutar la misma estrategia de juego que quiso plantear en Quito: “Las dificultades que vamos a encontrar [en Barranquilla ante Colombia] van a ser muy parecidas a las que tuvimos ante Ecuador, y vamos a tratar de jugar a atacar. Si no saliera bien, el responsable soy yo, porque estoy diciendo que jugaremos de la misma manera que lo hicimos ante Ecuador”. Esta afirmación parece dar pie a la especulación de que el formato de oncena sea muy similar al que básicamente jugó los dos encuentros anteriores, seguramente ya con la inserción de Ronald Araújo como zaguero central, y con la segura ausencia de Matías Viña, que acumuló dos amarillas en los dos primeros partidos.

Será la primera vez también de dos de los más experientes y con mayor cantidad de partidos entre los de este grupo: Matías Vecino (67 internacionales con la celeste) y Giorgian de Arrascaeta (42); por lo que se podría pensar en algún cambio de roles de alguno de los que ya jugaron para su posible ingreso entre los titulares.

Esta vez no hay jugadores nuevos –los que llegaron por primera vez el mes pasado no pudieron venir por lesión–, aunque sí iba a estar el punta Federico Viñas, que esta temporada está jugando para el León en México y que se lesionó el domingo, y además no están de la convocatoria anterior Felipe Carballo –lesionado en Gremio- ni el Pumita José Luis Rodríguez, que como si fuera un cuadro de vaudeville, fue citado, confirmado, se le emitieron los pasajes para llegar a Barranquilla, pero como no pudo salir desde Brasil por ausencia de la vacuna contra la fiebre amarilla, se vino a Montevideo para volar desde Uruguay, y aquí le dijeron que ya no estaba convocado. Tampoco repiten de la convocatoria de setiembre el mediocampista Emiliano Martínez ni el punta Maximiliano Gómez, por lo que el plantel queda con un único delantero de área, que es Darwin Núñez.

Otra variable que se activará después del partido de Barranquilla es la posible ausencia ante Brasil de alguno de los jugadores que ya tienen una amarilla: Sebastián Cáceres, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz y Mathías Olivera.

Ante los colombianos arbitrará un equipo de jueces chilenos que tendrá en campo a Piero Maza con Claudio Urrutia y Miguel Rocha. El cuarto árbitro será Felipe González y en el VAR estarán Juan Lara y Edson Cisternas (Chile).