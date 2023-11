En la previa de la fecha 12, que comenzará este viernes, Álvaro Recoba, director técnico de Nacional, habló en una conferencia de prensa en la que tocó temas deportivos, institucionales y personales. En este último punto se enfocó en información que apareció en un medio de prensa acerca de que jugadores tricolores se habían tomado a puños después del último partido ante Fénix.

El jugador mencionado como el que inició esa situación es el capitán de Nacional, Diego Polenta. Recoba comentó que “se dijo que un jugador nuestro tuvo una agresión con un compañero. ¿Cómo pueden inventar algo así? Y no es por matar al periodista. Yo no le miento a nadie. Los únicos que hablamos en el entretiempo fuimos yo y el Abeja [Nelson Abeijón, ayudante técnico]. Terminó el partido y lo único que hice fue hablar y les dije que no puede pasar más. Demoramos en el vestuario porque yo quería decir lo que pensaba, pero de ahí a decir que hubo agresiones y que estoy peleado con los jugadores... El día que yo me pelee con un equipo, me voy”.

La realidad habla de que Nacional no peleará por el título esta temporada. Con Recoba pasaron tres entrenadores, pero el club nunca pudo encontrar su mejor versión. Pasó el Apertura, que ganó Peñarol, y el Clausura tiene tres candidatos; la Tabla Anual ya se le escapó. Sólo le queda la Copa Uruguay como posible logro, torneo que terminará en 2024 por un tema de calendario.

Entre el rendimiento y la interna del plantel, Recoba comentó: “Sé dónde estoy, sé lo que asumí y quiero lo mejor para Nacional, pero al mismo tiempo busquemos no mentir. Que el equipo fue un desastre, ya lo sé. De los únicos que tengo conocimiento grande es de los que estaban en Tercera y de alguno más. Si alguno no anda, lo tengo que sacar”, dijo en referencia a los cambios continuos que ha hecho en sus oncenas.

Sobre esto, el Chino ahondó en conceptos: “La culpa es nuestra, pero también del equipo, y se lo dije a ellos. Si ganábamos con Fénix, también hubiera dicho que fuimos un desastre. No metí el equipo atrás en el clásico: eran dos delanteros y pusimos tres defensas, y después tenía un jugador acalambrado. Tengo que mejorar, el equipo tiene que mejorar y cambiar esta imagen. Voy a tener que hacer cambios y [los que jueguen] serán los que mejor estén en la semana. Estamos en un momento en que no tenemos nada para perder. Tenemos que intentar mejorar, es tan simple como eso. Obvio que estoy enojado porque las cosas no salen, y obvio que estaba feliz de la actitud en el clásico”.

Cuestión técnica

Recoba también fue consultado sobre el poco tiempo que lleva en el plantel y la proyección que hace de su desempeño. El ex 10 dijo, con insistencia, que no se siente director técnico interino, sino entrenador del equipo. “No me siento técnico interino, posiblemente podría haber asumido después, porque estaba la posibilidad, pero se aceleraron los momentos porque a Álvaro [Gutiérrez] no le salieron las cosas bien. Mi objetivo es mejorar el equipo, intentar sacar lo mejor de ellos, pasar raya y empezar de cero el año que viene. Estoy tratando de hacer lo mejor. En el medio pasan cosas que son fatalidades, pero el fútbol es así, nadie va a ganar o perder todos los partidos”.

“Soy un entrenador que va haciendo su camino y podía pasar que las cosas no salieran, pero es lo que hay, valor. Hay que estar a disposición cuando el club te llama. Arrancó el año un técnico, luego un segundo técnico y después un tercero, y todos trabajan diferente. No pueden esperar que sea un ballet en 20 días”, expresó.

“No siento que mi continuidad dependa de cuatro partidos más. Yo tengo contrato hasta diciembre de 2024 y sé que si tengo la posibilidad de arrancar de cero y hacer una pretemporada con los jugadores que yo elija y que a los dos meses sea un desastre, me voy a tener que ir. Sé lo que puedo representar para el club, sé lo que quiero el club y lo que el club me quiere, no me imagino irme después de estos cuatro partidos. No me voy a ir, quédense tranquilos: sé lo que puedo dar. No me la creo porque no soy nadie, pero sé lo que puedo dar como sé que los jugadores están conmigo”, concluyó.

Habló el capitán

Terminada la conferencia de Recoba, buena parte del plantel tricolor se hizo presente en la sala y Diego Polenta, capitán del equipo, pidió para hablar.

“Queremos desmentir lo que [afirmaron que] sucedió en el vestuario. Me pueden decir lo que quieran, hemos sido un desastre, pero lo más importante que tenemos es el grupo humano. No voy a permitir que me ensucien gratuitamente. Estamos para confirmar que no pasó nada interno. No incluyan a mi club ni a mi plantel”, comentó Polenta, visiblemente tranquilo pero con firmeza.

“Ensuciarme a mí, como persona, no. No te lo llevo. Ayer aguantarme a mi hijo preguntarme con quién me había peleado. Ahí tocan lo más sagrado”, sostuvo Polenta, quien además pidió al periodista que hizo pública la noticia de los supuestos golpes que se retracte: “Que diga que hay un problema interno no se la llevo. Que diga algo que no es no lo llevo. Según él, salió del plantel; hoy lo hablé con los compañeros y no es así. El que le está informando no quiere a Nacional. Hasta que no se retracte de sus dichos este grupo no va a hablar más con su programa”. El periodista en cuestión es Sebastián Giovanelli.