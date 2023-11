Con la clasificación de Cerro, que en el estadio Dickinson de Salto venció por penales al local Ferro Carril después de haber empatado 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, se completó el último cupo de los participantes de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Aún no se sabe si estos, como quedó previsto después de la modificación del calendario, se jugarán este año o si, como los cuartos de final, las semifinales y la final, quedarán para comienzos de 2024.

El partido en la noche salteña fue trabado, sin muchas posibilidades para los locales, que sin embargo neutralizaron bien a los montevideanos. La más clara del partido fue en la primera parte, cuando un remate de José Luis Tancredi dejó moviendo -hasta ahora- el travesaño del arco de Ferro.

En la segunda parte Nahuel Acosta fue determinante y arrimó a Cerro al arco contrario, pero Ferro aguantó a pie firme hasta los penales, en donde el elenco salteño no pudo convertir el primero y los albicelestes no fallaron en los cinco remates, por lo que el marcador fue de 5-3. En octavos, Cerro tendrá como rival a Fénix.

¡Barracas!

El último penal pateado en el Dickinson, el del Porteño Roberto Brum, no sólo alegró a miles de cerrenses que escuchaban por radio -la única forma de conectar en vivo con el encuentro que no fuese estar, como cientos de salteños, en el estadio de la Liga Salteña- sino también a miles de doloreños hinchas de Sportivo Barracas, porque el club cerealero, tras el desenlace del último partido de los dieciseisavos de final, es el único club amateur que queda en competencia, y por ende es ya, a falta de cuatro instancias para que termine el campeonato, el mejor equipo no profesional de la Copa Uruguay 2023. Se ha ganado, además del enorme mérito deportivo de ubicarse como uno de los mejores 16 clubes de la competición, un buen premio económico de 50.000 dólares para ser utilizado en infraestructura económica.

Para hacerse de este premio, estipulado por la organización antes del inicio del torneo, el elenco doloreño le ganó en primera instancia a Huracán de Paysandú 2-0, después al Deutscher 1-0, a Rentistas por penales tras empate 1-1, y finalmente a Cerro Largo 3-1, convirtiéndose además en el primer equipo de la Organización del Fútbol del Interior en vencer por Copa Uruguay a uno de la Primera División Profesional de la AUF, y el primero y hasta el año que viene por lo menos el único en colocarse entre los 16 mejores del campeonato. En la próxima fase, Barracas debe enfrentarse con el único club de los 15 restantes que no es de primera: Oriental de La Paz.

Los 16 clasificados, además de los ya nombrados, son el vigente campeón, Defensor Sporting, Nacional y Peñarol, que como están del mismo lado del bracket se podrían enfrentar en cuartos de final. Esas llaves conectan a Peñarol-Boston River con Liverpool-Nacional, y Torque-Deportivo Maldonado con Barracas de Dolores-Oriental de La Paz.

Del otro lado, Cerro enfrentará a Fénix, Wanderers a River Plate, Plaza Colonia a Defensor y La Luz a Danubio.

Revisando cómo fue

Cerro jugará con Fénix, que eliminó a Tacuarembó por 2-1, y Liverpool, que por penales después de empatar 2-2 eliminó a Atenas de San Carlos, será rival de Nacional, que venció 4-0 a Potencia.

Wanderers será rival de River Plate, que derrotó 2-0 a Albion; Oriental de La Paz, el único de la B que le ganó a uno de la A (1-0 a Racing), será el nuevo rival de Barracas de Dolores, que se convirtió en el primero de OFI en avanzar a octavos de final en la joven historia de la Copa Uruguay, y Plaza Colonia deberá jugar ante el vigente campeón Defensor Sporting, que el domingo de noche se despachó con un 3-0 ante Cerrito en el Palermo.

Además, Peñarol -que venció a Sud América 3-0- enfrentará a Boston River, que en Salto le ganó a Universitario 3-1; Torque, que después de empatar 1-1 con Progreso lo eliminó por penales-, será rival de Deportivo Maldonado, que también por penales avanzó después de empatar en San José 0-0 con Central, mientras que La Luz -que le ganó por penales a Rampla después de empatar 2-2- jugará ante Danubio, que en Minas le ganó a Lavalleja 3-1.

En el quinto módulo del campeonato hay un club de OFI, Barracas de Dolores; uno de la B, Oriental de La Paz, y 14 de la A. Hay 15 clubes profesionales y uno amateur; de allí saldrá el campeón. Lo que no se sabe aún es si se llegará a jugar una fase más este año, o definitivamente todo lo que le resta al torneo se jugará en el verano de 2024, con planteles que diferirán seguro en varios futbolistas respecto a los que están participando en esta segunda edición.