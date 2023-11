En España, la asunción del Tornado Diego Alonso, que dirigió a la selección uruguaya en el Mundial de Qatar, ha tenido más malas que buenas, más allá de que Sergio Ramos se ha referido de forma alentadora al entrenador. Lo cierto es que desde su asunción suma siete partidos entre ambas competencias, Liga y Champions, contabilizando cuatro empates y tres derrotas.

Esta vez perdió por Liga de Campeones pese a ir ganando por dos goles a cero, frente al PSV Eindhoven en el Sánchez Pizjuán. El equipo del uruguayo se puso en ventaja en el primer tiempo con goles de Sergio Ramos y Youseff En-Nesyri, pero los holandeses lo dieron vuelta en el complemento, tras la expulsión de Lucas Ocampos que fue determinante. Está complicada la continuidad del Sevilla en Europa League. El único triunfo del equipo del Tornado se dio en Copa del Rey, cuando venció al Quintanar de la quinta división por 3-0.

Real Madrid derrotó 4-2 a Napoli este miércoles por la quinta fecha del grupo C de la UEFA Champions League, con la presencia de Federico Valverde como titular. Valverde, figura del equipo merengue, llegó a 150 victorias, dato que compartió el club una vez finalizado el encuentro. Ha marcado además 19 goles.

En este tiempo, el ex Peñarol ha conquistado una Champions League, dos Mundiales de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Sus 150 victorias se reparten en: 104 en Liga, 28 en Champions, 12 en la Copa del Rey, dos en el Mundial de Clubes, tres en la Supercopa de España y una en la Supercopa de Europa.

En otro orden, Alexander Cacique Medina es el nuevo entrenador del Granada. En conferencia de prensa, el uruguayo se refirió a este nuevo desafío: “Tengo mucha ilusión de trabajar en conjunto para lograr el objetivo de dejar al Granada en Primera División. Creemos que estamos capacitados con nuestro trabajo para llevar adelante los objetivos”

El extécnico de Nacional y de Talleres de Córdoba, dijo además que intentará “que la afición se sienta representada con lo que ofrece el equipo, con lo actitudinal y el juego”, habló de la preocupación por los aspectos defensivos que son los más urgentes y frente a esto dijo que “el aspecto defensivo incorpora a todo el equipo, no sólo a la defensa” y que tratará que “desde el posicionamiento y el bloque compacto haya más dureza en esas situaciones para bajar los goles en contra”.

El nuevo técnico del Granada además destacó que su equipo de trabajo lleva mucho tiempo preparándose para dar un salto como éste: “No entrenar hasta ahora en Europa no quiere decir que no estemos capacitados para hacerlo. El fútbol nos va a poner situaciones complicadas por delante, salvarse no va a ser fácil para el Granada pero tampoco para nadie”.

La Champions League tuvo un cruce de uruguayos maravilloso en el que participaron Lucas Torreira, Facundo Pellistri y Fernando Muslera, el interminable arquero. El partido que disputaron en Estambul, Galatasaray de Turquía y Manchester United de Inglaterra, terminó empatado en tres goles. Cuando transcurrían 90 minutos de juego, Pellistri, que había ingresado por el argentino Garnacho, tuvo el gol de la victoria pero entre Muslera y Torreira lograron evitarlo.

La jugada fue de izquierda a derecha y encontró al ex Peñarol que sacó un remate a boca de jarro que contuvo el guardameta histórico de nuestra selección. Torreira que había fallado en el despeje lo festejó como un gol y se abrazó a Muslera, Pellistri, de alguna manera, quedó enredado en el abrazo en una imagen peculiar. El punto obtenido de local por Galatasaray le permite con una victoria en Dinamarca, clasificar a los octavos de final de la competencia.

Por último en Italia, se habla de la llegada de Naithan Nández al Inter de Milán, por lo que expresó su representante Pablo Bentancur: “Estamos llevando una tratativa con el Inter, que tiene interés”, dijo el empresario. Claudio Ranieri, director técnico del Cagliari, habló este jueves en conferencia de prensa y se refirió a la situación del uruguayo: “Nunca hablaré del mercado de fichajes. Todos los agentes difunden los nombres que quieren renovar y los que quieren traspasar”, dijo. Pero además acotó que “está concentrado y quiere quedarse en Cagliari. Entonces, si se fuera, le agradeceríamos lo que hizo”. Nández arribó al equipo de Cerdeña en agosto de 2019 y acumula 142 partidos, además es el capitán del equipo.