El equipo de Fernando Diniz se hundió mientras que el equipo de Lionel Scaloni representó a su pueblo, golpeado por la historia y por los palos de la Policía antes del partido. Fue 1-0 para el campeón del mundo con gol de Nicolás Otamendi.

Social y cultural

No importa cuándo leas esto, la Policía brasileña reprime. No importa cuándo leas esto, la Policía brasileña reprime a la hinchada argentina. Hay un tema recurrente y no importa cuándo leas esto, la Policía reprime a la gente. El sistema está armado para que la Policía pegue.

Lionel Messi y los suyos tuvieron que ir a la tribuna después del himno porque la Policía brasileña, otra vez, en menos de un mes, le estaba pegando a diestra y siniestra a hinchas visitantes sin escrúpulos. Messi y los suyos decidieron irse a vestuarios. El partido estuvo en vías de suspensión.

La imagen de Messi diciendo que se iban recorrerá el mundo y quedará grabada. La imagen del Dibu Emiliano Martínez queriendo sacarle la cachiporra a un policía, también. Representaron a un pueblo dolido y golpeado, literal y metafóricamente. Los jugadores brasileños dieron una imagen triste, Gabriel Jesús haciendo gestos mientras en la tribuna lloraban. El resto haciendo que nada pasaba. La actitud siempre es política.

El juego

Lo de Otamendi y el Cuti Cristian Romero en el fondo de la defensa argentina fue superlativo. No precisaron ni pegar, ni amedrentar. Jugaron un partidazo. Brasil pegó en la cancha como si fueran policías sueltos. Argentina sostuvo para que todo no se fuera al carajo y quiso ganarlo siempre. Jugaron con el gesto de la gente golpeada.

Ambos equipos sacaron a la vez lo más bruto y lo más fino. Lo más guapo y lo más delicado.

Romero sacó una pelota en la línea. Como un gol al revés. Fue figura. En Brasil algo de Raphinha, poco de Rodrygo que parecía un chico caprichoso. Estos partidos apretados como manito de zaguán también son partidos de mucha clase. No los juega cualquiera.

El Dibu sacó la que tuvo y eso lo hace un gran arquero. Lo de Messi fue más cultural y social que deportivo, pero no por eso menos importante. Otamendi, otra de las figuras, saltó más que todo el estadio y convirtió el gol de la victoria tras un centro medido, buscado.

Fernando Diniz y Lionel Scaloni sacudieron los bancos de suplentes. Incluso el argentino suplantó al mejor del mundo faltando 15. Faltando diez, se hizo expulsar tontamente un brasileño.

Argentina sostuvo la ventaja y ganó de visita en Brasil. Grande entre los grandes, se reivindicó tras la derrota ante la celeste de Bielsa y mantiene la punta de la tabla. Brasil, no le encuentra la vuelta, aun pegando.

Resultados de la 6ª fecha

Paraguay 0-1 Colombia

Uruguay 3-0 Bolivia

Ecuador 1-0 Chile

Brasil 0-1 Argentina

Perú 1-1 Venezuela

Posiciones

Selección Pts PJ PG PE PP GF GC DG Argentina 15 6 5 0 1 8 2 6 Uruguay 13 6 4 1 1 13 5 8 Colombia 12 6 3 3 0 6 3 3 Venezuela 9 6 2 3 1 6 3 3 Ecuador* 8 6 3 2 1 5 3 2 Brasil 7 6 2 1 3 8 7 1 Paraguay 5 6 1 2 3 1 3 -2 Chile 5 6 1 2 3 3 7 -4 Bolivia 3 6 1 0 5 4 14 -10 Perú 2 6 0 2 4 1 8 -7

(*) Empezó con -3 por la sanción que le impuso la FIFA.