Este domingo, Ronald Araújo y Darwin Núñez dieron una conferencia de prensa en el Complejo Celeste, y en la previa del partido de Uruguay ante Bolivia que se disputará el próximo martes en el Estadio Centenario. En principio, los futbolistas charrúas contaron lo que significó para ellos el triunfo ante Argentina. “Una felicidad tremenda”, dijeron.

“Hicimos un gran partido y ganar de visita ante el campeón del mundo sabiendo que venían de muchos partidos sin perder y sin conceder goles, estamos muy contentos porque hicimos un gran trabajo”, agregó Araújo. “Al igual que Ronald estoy muy contento por la entrega del equipo, le ganamos al campeón del mundo y estamos muy felices por ellos”, sostuvo Núñez.

El jugador del Liverpool también habló sobre su rol en la selección, remarcó que sus compañeros le dan mucha confianza al igual que el entrenador “eso me hace rendir en el campo de juego y estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo”, dijo. Agregó que “festejar con Luis Suárez es muy lindo, muy especial porque es el 9 de Uruguay, el que hizo historia y yo trato de seguir sus pasos”.

Sobre el despliegue de la selección para conseguir los últimos dos triunfos, el defensa destacó que estas victorias ante Brasil y Argentina fueron “jugado bien” por lo que considera que la selección está en un gran momento. “Ahora de viene Bolivia y no hay que subestimar, tenemos que ir a implementar nuestro juego, tenemos que ser intensos y creo que para ganar tenemos que correr más que contra Argentina.

Estamos entendiendo bien lo que nos pide Marcelo [Bielsa] y eso es muy importante porque están saliendo los resultados”, alegó. Sobre este punto, Núñez, entre risas, destacó que justamente fue el grupo “de jóvenes y de mucha calidad” lo que sumó para los triunfos.

El trabajo del loco

En cuanto al contacto que tiene Bielsa con los jugadores cuando están en sus clubes, ambos destacaron que es constante y muy importante. “Marcelo es un entrenador que tiene las cosas muy claras, nos pide que hagamos una presión fuerte, todos juntos, desde atrás y para adelante y lo que él dice es lo que tratamos de aplicar en el campo de juego, somos todos jóvenes y corremos todos”, explicó Núñez.

Araújo agregó que tratan de hacer un zoom por semana, que están siempre en contacto y analizando los partidos que hacen en sus conjuntos. “No se trabaja solo el tema táctico sino también el físico, y eso es muy importante porque entendemos lo que tenemos que hacer” agregó el defensa del Barcelona, y remarcó lo importante que fue su primer gol con la selección, de visita y en un estadio como La Bombonera.

Por otra parte, los jugadores contaron lo que les pide el entrenador en cada una de sus posiciones. “Lo que más me llamó la atención es que corra detrás de los centrales, es una exigencia muy grande para un delantero estar dependiendo de correr atrás de los centrales pero me voy adaptando a lo que él pide”, dijo Núñez.

Ronald sumó que a él también le llamó la atención la intensidad que le pide, y confesó que cuando está de defensa Bielsa le indica que intente sacar la pelota jugando. “Es algo que le gusta, que juguemos desde atrás y buscar los pases verticales para este que no para de correr ahí”, dijo refiriéndose a Nunez. “Creo que están saliendo las cosas bien y cuando me toca de lateral mi labor es más defender, no subo mucho pero el otro día encontré el gol”, explicó.

A su vez, destacaron que esa presión alta es muy importante para vencer a los rivales “siempre le estás mojando la oreja a los de delante porque es muy importante para nosotros que no puedan encontrar los espacios, es muy importante presionar alto”, dijo Ronald, y confirmó que el equipo está bien organizado y eso es porque “entendemos a la perfección lo que está pidiendo Marcelo (Bielsa), y entender cuál es el hombre que sobra, a veces un volante cuando se tira atrás o cuando sobra por arriba de la defensa, es importante y lo estamos haciendo bien”, sostuvo.

Lo que se viene

Para el próximo encuentro el DT charrúa tendrá que hacer algunos cambios: “Es una lástima que se lesionó Maxi [Araújo] y no va a estar Manu [Ugarte] tampoco contra Bolivia, pero a quien le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera posible”, analizó Araújo.

Por último, fueron consultados por la presencia del pistolero en el equipo: “Tener a Luis [Suárez] nos aporta muchísimo, es muy importante. Todos sabemos lo que significa para Uruguay y para el mundo, es una leyenda del fútbol mundial. Aporta siempre jugando o estando en el banco. Está pendiente de todo, no sólo en lo futbolístico nos está indicando o guiando pero en lo humano también suma mucho”, finalizó Núñez.