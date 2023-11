Ignacio Ruglio confirmó en conferencia de prensa que la Comisión de Fútbol del club, por unanimidad, decidió cesar al director técnico, Darío Rodríguez, con el que tuvo un intercambio emotivo: “Nos dimos un abrazo entre lágrimas y me dijo que para él esto era experiencia. No era el final que queríamos, pero estoy convencido de que era lo que había que hacer. Son tormentas que no esperás, pero vienen”, dijo el presidente de Peñarol.

Sobre el nuevo técnico, aclaró que van a esperar hasta el sábado de noche a que ocurran las elecciones y el domingo cerrar al nuevo entrenador, que será Marcelo Broli en caso de que él sea reelecto. Ruglio confirmó que ya habló con el DT campeón del mundo, que está dispuesto a venir, pero que le pidió que las conversaciones finales se dieran luego de las elecciones.

“No es bueno nombrar un técnico antes de ese día. Vamos a trabajar de forma interina con un técnico que ya haya trabajado con los entrenadores, probablemente Juan Manuel Olivera”, contó el mandatario mirasol.

En cuanto a las opiniones del resto de los integrantes del Consejo Directivo, explicó que “todos estaban de acuerdo en que era un ciclo cerrado”. “Hice el llamado a cada uno, Evaristo [González] no me atendió. Me tomé el tiempo de llamar uno por uno para aclarar que yo no iba a poner un técnico ahora, antes de las elecciones, a pesar de que estoy convencido de ir por Broli”, explicó.

Consultado sobre por qué de un día para otro cambió de opinión sobre el entrenador -porque este martes en notas de prensa sostuvo que iba a mantener a Rodríguez hasta fin de año-, Ruglio dijo que el partido con Cerro Largo, al que se llegó con una estadística de cinco partidos sin ganar- era “una final”, y recordó que el sábado tampoco ganaron “la otra final” con Nacional.

Por otro lado, confirmó que el gerente deportivo, Pablo Bengoechea, no va a continuar en el siguiente período.

Consultado por el rendimiento de los jugadores, Ruglio dijo que tendrá una charla con ellos para “recordarles que estamos en Peñarol, que otro técnico se va y que el club está creciendo para tener lo mejor, pero hoy no es el día, lo haré mañana”.