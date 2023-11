La séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) comenzará el lunes pero terminará el miércoles. Más allá de la agenda, lo que se sabe es que Nacional es el puntero y ha ganado todo lo que ha jugado: seis de seis. Por eso, más allá de lo que pase en esta jornada, los tricolores se mantendrán en la primera colocación, porque quienes lo persiguen tienen, como mínimo, dos partidos perdidos.

Uno de los cinco encuentros en la noche del lunes tendrá al bolso. Los dirigidos por Álvaro Ponce, que tienen varias figuras entre las que se destaca el argentino Facundo Giorgetti, de gran comienzo de temporada, tendrán una visita dura a la cancha de Unión Atlética para enfrentarse a Hebraica y Macabi (desde las 21.00). Es verdad que los macabeos no están bien colocados en la tabla, en la que están con dos victorias y cuatro derrotas, pero también es cierto que en algunos de esos partidos perdidos el equipo jugó mejor de lo que terminó siendo el resultado.

A la expectativa de lo que pase entre macabeos y bolsos estará Malvín, uno de los escoltas de Nacional. El playero, de muy buen arranque (ver tabla) será local ante Defensor Sporting (también a las 21.00). La viola viene sin jugar en la fecha pasada, porque el encuentro ante Peñarol fue postergado por problemas en el reloj de los 24 segundos.

Hora clásica

Siempre va a atraer, siempre es importante más allá de que cuando se encuentren las coyunturas sean distintas entre las dos: clásicos son clásicos y no existirá ocasión en la que lo importante no sea ganar. Aguada y Goes jugarán desde las 21.15 en el Palacio Peñarol y se esperan tribunas llenas.

En cuanto a las realidades con las que llegan, son bien distintas. Aguada va segundo en el torneo, igualado con Malvín, y está demostrando un juego sólido en lo colectivo y bien sostenido por las individualidades que tiene, justamente, para eso: Donald Sims, Victor Rudd, Luis Santos. Goes, por su parte, es lo contrapuesto: está último, apenas ha ganado un partido en lo que va de la liga, colectivamente no funciona bien y le falta solidez a la hora de cerrar los juegos, y no tiene en sus extranjeros a hombres que se pongan los partidos al hombro. Por eso la importancia del clásico: ganar como impulso anímico para levantar.

Otros dos

Volviendo al horario de las 21.00 habrá dos partidos más. Uno de ellos será entre Biguá y Cordón, que se verán las caras en el hermoso estadio de los de Villa Biarritz. Además, en Pando, Urupan será local y recibirá a Larre Borges, en punto clave para dos que están buscando salir del fundo.

Aun con todo este panorama, la fecha no terminará el mismo lunes, porque el encuentro entre Peñarol y Trouville se jugará dos días después, el miércoles, en el Palacio Peñarol desde las 21.15.

POS CLASIFICATORIO PJ PG PP PTS 1 Nacional 6 6 0 12 2 Aguada 6 4 2 10 3 Malvín 6 4 2 10 4 Cordón 6 3 3 9 5 Trouville 6 3 3 9 9 D. Sporting 5 3 2 8 6 Hebraica y Macabi 6 2 4 8 11 Biguá 6 2 4 8 7 Larre Borges 6 2 4 8 8 Urupan 5 2 3 7 10 Peñarol 4 2 2 6 12 Goes* 6 1 5 4