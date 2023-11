La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) está cerca de cumplir la primera rueda del Clasificatorio, clásico torneo inicial que se juega todos contra todos y que determina, luego de sus dos rondas, las posiciones que definirán el futuro de la temporada: los que van a play off en forma directa, los que tendrán que luchar para llegar ahí y los que perderán la categoría.

Más allá de la proyección a futuro, el presente se impone. La séptima fecha terminó el pasado sábado con un partido en el que el ganador fue Peñarol como visitante. Los aurinegros le ganaron a Cordón en el reducto de los celestes 75-67. Fue la cuarta victoria de Peñarol, que subió varios puestos en la clasificación a pesar de que tiene dos partidos pendientes: si los dirigidos por Pablo López ganaran esos pendientes, alcanzarían el segundo escalón de la tabla.

El juego fue más bien parejo, incluso tuvo a Cordón con un mejor primer tiempo gracias a la figura del panameño Eric Romero. En el complemento, con Jayson Granger manejando los hilos y con Shaquille Johnson como primera arma ofensiva, Peñarol dio vuelta la historia. Johnson, que supo ser figura en la LUB con varias camisetas, terminó siendo el goleador de Peñarol con 19 tantos, cinco más que Granger; el máximo anotador de la noche fue Romero, quien metió 26 de las 67 unidades de Cordón.

En los restantes encuentros de la octava fecha, Nacional no tuvo problemas para ganarle a Urupán, equipo al que derrotó 91-78 (Alejandro Acosta fue figura con 19 puntos); Aguada se impuso 87-85 a Malvín con un triple prácticamente en la hora de Federico Pereiras; Goes alcanzó su segunda victoria de la temporada al ganarle 76-75 a Hebraica y Macabi (enorme juego del extranjero misionero Elijah Minnie, que no sólo fue goleador con 26 puntos, sino que hizo el doble del triunfo); mientras que Biguá vapuleó a Larre Borges, goleándolo 106-80 a domicilio, con Josh Cunningham mostrando todo su repertorio: 28 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias en 22 minutos de juego.

Lunes de noche

Serán tres los juegos en la noche del lunes, aunque el primero de ellos arrancará en la tardecita: Biguá y Nacional se enfrentarán desde las 19.15 (y para la televisión) en la cancha de los de Villa Biarritz. Además, en Pando jugarán Urupán y Goes por un punto clave para seguir subiendo, juego que iniciará a las 21.00; mientras que 15 minutos después será el salto inicial de Hebraica y Macabi ante Aguada, que se verán las caras en la cancha de Unión Atlética, donde los macabeos hacen de locales, en un partido que también será televisado.

Para el martes quedarán dos encuentros: Malvín y Trouville (en el gimnasio del playero) y Sporting ante Cordón (en la cancha de Welcome, en la que el fusionado es local).

El partido entre Peñarol y Larre Borges quedó postergado hasta nuevo aviso, situación que se da porque el carbonero jugará el Súper 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto, definición del torneo que se jugará en Montevideo del 28 de noviembre al 3 de diciembre (ver el recuadro).

POS. CLASIFICATORIO PJ PG PP PTS. 1 Nacional 8 8 0 16 2 Aguada 8 6 2 14 3 Malvín 8 4 4 12 4 Biguá 8 4 4 12 5 Cordón 8 3 5 11 6 Peñarol 6 4 2 10 7 D. Sporting 6 4 2 10 8 Urupan 7 3 4 10 9 Trouville 7 3 4 10 10 Hebraica y Macabi 8 2 6 10 11 Larre Borges 8 2 6 10 12 Goes* 8 2 6 7

Tiene una quita de tres puntos.