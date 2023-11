Cuando todo en Argentina era felicidad tras la victoria de visitante ante Brasil en el Maracaná, el director técnico Lionel Scaloni lanzó en conferencia de prensa la posibilidad de su renuncia a la selección campeona del mundo. Después de recibir las preguntas de los periodistas sobre el partido, dijo que tenía algo “importante” para comunicar y se limitó a decir que vendrá un tiempo de reflexionar sobre su posición para tomar una decisión de cara al futuro.

“Una cosa importante que quería decir es que ahora toca parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer”, lanzó el entrenador.

Afirmó que “no es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir, está complicado seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien”.

La pregunta sorprendió a los periodistas presentes que no tuvieron oportunidad de profundizar porque Scaloni terminó en ese momento la conferencia de prensa. Por lo pronto en el vestuario no se habló más del tema, según declararon los jugadores, y el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina, Claudio Chiqui Tapia, tampoco se pronunció.

En la salida del vestuario el jugador Leandro Paredes dijo a la prensa que habían escuchado las palabras de Scaloni en la conferencia, pero no habían llegado a hablar con él. Por su parte, Cristian Romero apuntó: “Nos sorprendió a todos, pero estamos seguros y esperemos que siga, seguramente lo pensará, pero ojalá que siga. No sé qué va a hacer. En el vestuario no pasó nada. Vamos a tratar de convencerlo para que sigamos juntos. Me enteré por la conferencia, pero son cosas que pasan y vamos a convencerlo para que siga porque es una persona muy importante para nosotros”.

En la misma línea Nicolás Otamendi señaló que “recibir esa noticia es un shock, pero hay que hablarlo de manera más calma”. Mientras que Alexis Mac Allister pidió “respetar sus sentimientos. De nuestro lado, simplemente agradecerle. Queremos que siga con nosotros para siempre. Ojalá no se vaya. No pasa por entenderlo, son sentimientos que él puede tener, pero nosotros lo único que queremos es que siga con nosotros”.

Si el partido de este miércoles fue el último de Scaloni habrá llegado a los 66 partidos dirigiendo a la selección argentina, con 48 triunfos, 12 empates y 6 derrotas. Su historia como entrenador de la albiceleste comenzó en un interinato, luego de la salida de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018. El entrenador oriundo de Santa Fe logró darle un título a la selección tras 28 años sin obtenerlo, quebró la racha con la victoria en la Copa América 2021, luego en la Finalissima 2022 y en el Mundial de Qatar 2022.