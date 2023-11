Luis Suárez fue distinguido en Brasil con el mayor reconocimiento de la Asamblea Legislativa de Río Grande del Sur, la Medalla al Mérito Farroupilha, lo que equivale a ser ciudadano ilustre de Porto Alegre.

El futbolista de 36 años se mostró muy emocionado al ser reconocido de esta forma: “Es difícil explicar la sensación de este momento: es una mezcla de emoción, orgullo y honor de recibir esta medalla. Le agradezco a los diputados, pero más que nada al pueblo de Rio Grande do Sul por el cariño con el que me recibió desde el primer día”, sostuvo.

El jugador de la selección uruguaya habló además sobre su decisión de vivir en el país carioca para jugar en Gremio, donde pudo “ser un ser humano como cualquier otro”. “Necesito ser padre, marido, amigo. Por eso intenté que la gente de acá me viera de esa forma: de ir al supermercado, ir a ver a mis hijos y a buscarlos al colegio, acompañar a mi hija a la hípica, ir a una heladería. Disfrutar de todo lo lindo que hay en Porto Alegre y sus alrededores, en todo Rio Grande do Sul”, agregó en su discurso de agradecimiento.

A su vez, destacó su estadía en Brasil, “esto es una confirmación de una gran decisión que tomé junto a mi familia de venir a esta ciudad y país muy queridos, en donde sabíamos que íbamos a pasar bien y quisimos disfrutarlo desde el primer momento y el primer partido”, sostuvo, y de alguna forma Suárez se despidió del conjunto gaúcho: “En esta ciudad dejamos amigos, nuestros niños dejan amistades, yo dejo momentos únicos, como hacer goles en los clásicos. Pero me quedo con el cariño que me dio la gente de Porto Alegre”, dijo el salteño.

Si bien todavía no es oficial, ya es público que Suarez jugará con Messi en el Inter de Miami a partir de la próxima temporada.

“Agradezco el cariño, tanto de la gente de Gremio como del Internacional. Porque quieras o no hay una rivalidad, pero me he sacado fotos con mucha gente. Eso tiene que unir al fútbol, por la pasión por el fútbol, y tiene que ser un mensaje a las sociedades en contra de la violencia”, cerró el uruguayo mientras fue ovacionado por todos los presentes.