En el Suppici de Colonia del Sacramento, Racing sumó su cuarta victoria consecutiva al vencer a Plaza 1-0 con gol en el segundo tiempo del argentino Agustín Vuletich. Los dirigidos por Eduardo Espinel quedaron casi con su cupo en la Copa Sudamericana asegurado y además siguen dando pelea en el Clausura, en el que están en la segunda colocación. Plaza quedó en la situación más límite que se puede tener en cuanto a mantener la categoría.

El primer tiempo fue trabado, trancado, pegajoso. ¿Por qué no se pudieron desatar ni destrabar en la hora en que el sol se despedía en la rambla?

Una primera hipótesis prontamente descartada es que se neutralizaban muy bien, pero con la pelota corriendo de una camiseta a la otra se advirtió que no era así. Es que estaban fallando en componer buenas acciones colectivas, y además –que no es menor– no aparecían destaques individuales para el desequilibrio.

Si bien Plaza está al fondo de la bolsa, es un equipo que logra buenas prestaciones colectivas con base en dos variantes del juego: una defensa con mucha fortaleza y rapidez para generar jugadas a contrapié.

Racing, por su parte, ha conseguido con el cardonense Espinel un conjunto aceitado, con mucha solidez en su juego en todas las líneas y con potencia ofensiva cuando empieza a recargar contra el arco rival.

Con esos elementos entreverados, en la primera parte no pudieron hacer valer las posibilidades o las fortalezas de unos u otros, por más que Racing estuvo cerca sobre el cierre.

Después del vestuario, se resolvió todo. Esto tuvo que ver con el oportunismo de Racing y la capacidad de su arquero, el panameño Luis Mejía.

Una internada por la izquierda del carolino Valentín Amoroso fue la primera incidencia de peligro que generó Plaza Colonia y también fue la primera de las intervenciones fundamentales de Manotas Mejía.

A los 22 se abrió el partido. Fue por un garrón de Racing que, mientras la defensa de Plaza Colonia pretendía armar la marca en el tiro de esquina, la sacó corta para Tomás Verón Lupi, que de inmediato mandó el centro para que el argentino Vuletich arremetiera y de cabeza venciera a Joaquín Silva, que además jugó buena parte del partido sentido para no exponer al jovencito arquero suplente Ezequiel Esquivel.

Pareció que Racing respiraba mejor el partido, pero Plaza, ahogado y todo, buscó y buscó salir de la derrota, salir del descenso. Pero apareció Manotas con dos estupendas salvadas más que les dieron a los montevideanos la victoria y la alegría.

Con goleada

Montevideo City Torque ganó y sobrevive. Lo hizo con una buena goleada sobre Deportivo Maldonado, que venía entusiasmado y con buena racha de puntos. Fue 5-1 para los de Leonardo Ramos, con goles convertidos por Renzo Orihuela, José Álvarez, Nicolás Siri, Franco Pizzichillo e Ignacio Pereira. El descuento fue de Eduardo Darias –recontragolazo– para el Depor.

Fue el mejor partido de los ciudadanos desde que está Ramos al frente. Los cambios con respecto al partido anterior le dieron otra tónica a Torque, y ese funcionamiento mejorado fue el soporte para los goles. No menor: hubo efectividad en el celeste, certeza que le había faltado en varios partidos que podría haber ganado y terminó empatando o perdiendo.

La victoria mantiene a Torque en Primera, de momento, y habrá que ver cómo queda el promedio del descenso cuando termine la fecha.

Descenso

.