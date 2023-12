Tras la victoria de Peñarol 1-0 sobre Liverpool quedó establecido que el Campeonato Uruguayo 2023 se definirá con finales de ida y vuelta. La primera de ellas se jugará el miércoles en la casa de los negriazules, mientras que la decisiva será en el Campeón del Siglo, aún sin fecha confirmada: se debería jugar el sábado 16 porque un día después comienzan las licencias de los futbolistas, pero se están haciendo gestiones ante la Mutual de Futbolistas para que el gremio postergue un día el inicio de las vacaciones y el partido vaya el domingo.

En su momento, antes de que terminara el Clausura, la Mesa Ejecutiva de Primera División intentó hablar con los clubes para jugar estos partidos en el estadio Centenario, pero a ninguno de los dos les interesó ceder la localía.

Sorteo mediante se determinó que el primer choque entre negriazules y carboneros será en Belvedere el miércoles desde las 17.00. Mientras los socios de Liverpool entrarán gratis con previo canje de la entrada, para Peñarol existirán 1.000 entradas disponibles, las cuales tendrán un valor de 600 pesos. Este precio fue fijado de común acuerdo entre los clubes, por lo que cuando se juegue en el Campeón del Siglo los hinchas del negriazul pagarán ese mismo monto.

Ojo la tarjeta

Lo apretado de la definición hace que la intensidad recaiga en el estado físico de los jugadores. Más teniendo en cuenta que el partido del sábado comió 120 minutos de piernas. Recuperar los tocados -que fueron varios de cada lado- será casi una urgencia.

En ese sentido también será importante la situación de las tarjetas. Liverpool sabe que no tendrá a Rodrigo Rivero tras la roja por el golpe a Hernán Menosse, pero aún no se sabe si le darán una o dos fechas de suspensión. Será la única baja de los negriazules en la definición -salvo que tenga más expulsados en el primer partido- porque nadie del plantel acumula cuatro tarjetas amarillas, por lo cual no hay riesgo de suspensión por cinco tarjetas.

El caso de Peñarol es al revés: no tuvo expulsados, pero tiene varios en capilla. De los cuatro jugadores al borde de la suspensión, tres son de valía para Diego Aguirre, que contó con todos ellos en la pasada semifinal: Menosse, Ignacio Sosa y Sebastián Cristóforo. Además, otro con cuatro amarillas es el juvenil Bruno Bentancor, aunque el delantero no ha sido convocado en los últimos tres encuentros.