Jorge Bava fue entrevistado por VTV al final del partido. El técnico local, que consiguió la primera victoria en una final por el Uruguayo para Liverpool, señaló que no se animaba a expresar juicios asentados apenas unos minutos después de tamaño triunfo, que conmocionó a los liverpulenses.

“No quiero hablar de más, quiero hacer un análisis más frío. Son partidos muy emocionales. Estamos muy conformes con la victoria, pero hay que analizarlo más fríamente, ver las cosas que hicimos mal. Por momentos, con el afán de ser el equipo que somos, cometimos errores en los que le dimos las situaciones de gol al rival que no había tenido en todo el otro partido. Todo en base a errores no forzados, en eso tenemos que mejorar. Es difícil cuando proponés porque las finales son partidos muy trabados, cerrados y presionados, y eso, a veces, condiciona un poco”.

Bava hizo valoraciones personales acerca de Sebastián Brito, de perfecta y determinante labor en el arco de Liverpool: “Todos los detalles cuentan, como tener un golero que te dé garantías. Es lo bueno de tener un gran plantel. Nosotros como equipo tenemos que ver la forma de no cometer errores y que sólo aparezca cuando tiene que aparecer. Tuvimos errores no forzados y Peñarol tiene muy buenos jugadores, y él evitó goles que eran cantados”.

También respondió acerca de la combinación de doble punta de Thiago Vecino y Ruben Bentancourt: “Hace tiempo que estamos trabajando con ellos y ver cuál es la mejor manera para no sobreponerlos, porque cada uno tiene sus características. El equipo venía con un sistema que nos trajo hasta acá. Le fuimos buscando la vuelta. En algunos partidos tuvieron que ingresar y no sabíamos cómo hacerle llegar las situaciones de gol que necesitan, pero se complementan bien y hoy nos dieron un rédito muy grande. Cuando vimos la expulsión del jugador de Peñarol, estábamos armando para ver cómo podíamos aprovechar ese hombre de más, pero justo cayó la nuestra y quedamos en igualdad de condiciones. Ellos estaban siendo amenazantes arriba y no quise sacrificarlos, por lo que reestructuré el medio”.

Por último habló del sábado a las 19.00, en el Campeón del Siglo, donde todo se decidirá. Ya sabe que no podrá empezar con el mismo equipo, debido a la suspensión automática que recibirá Napoli. “Quedan pocos días, es el último esfuerzo y vamos a ver de poner al mejor 11 para el sábado”, aseguró.