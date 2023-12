Jorge Bava finalizó la temporada como el entrenador más destacado del año, porque supo gestionar un equipo de la forma más adecuada para alcanzar sus objetivos, algo que empezó a construir hace varias temporadas. El rendimiento de los jugadores y del entrenador estuvieron a la par, Liverpool salió a ganar cada partido, y el mayor mérito es que mantuvo su idea ofensiva frente a todos sus rivales, independientemente de la jerarquía que tuvieran. Así fue que de los cinco partidos que Liverpool disputó este 2023 ante Peñarol, su rival en la final, ganó cuatro.

Bava se retiró como jugador de fútbol en enero de 2021, y ese mismo año -o el mismo día- asumió en la dirección técnica del último equipo en el que se puso los guantes de arquero, con los que pudo tener una visión de la cancha que seguramente le ayudó en su formación como técnico.

El entrenador habló con la prensa y contó por qué eligió dirigir Liverpool: “Cuando tomé la decisión de retirarme como futbolista vi una oportunidad de empezar a dirigir una institución sólida, con buenos cimientos, que estaba empezando a conquistar títulos, a ser siempre competitiva”, confesó Bava.

Para el DT, mucho tuvo que ver lo hecho el año pasado con lo que en esta temporada logró, porque a su entender supieron “mantener la vanguardia”, y lograron reafirmar su principio de buscar ser siempre competitivos.

“Ver hoy la tabla del descenso y tener a Liverpool primero habla de un proceso y eso nos da mucha tranquilidad. No es casualidad esto de Liverpool, el año empezó muy bien con la Supercopa, en el Apertura no nos fue tan bien producto de la doble competencia, pero ya en el Intermedio y en el Clausura nos reacomodamos y marcamos para qué estaba el equipo”, agregó.

Siempre así

Liverpool no pudo ganar el partido de semifinal, con lo que hubiese conseguido levantar la copa dos partidos antes de lo que lo hizo. En esa ocasión, Peñarol ganó 1 a 0 tras un gol convertido por Abel Hernández en el último minuto del alargue, por lo que forzó dos finales más. Sobre eso, el entrenador negriazul explicó que a su entender en ese encuentro jugó mucho lo anímico y mental, pero que en esa ocasión la idea también era “salir a ganarlo”. “Con nuestras armas, pero salió un partido muy trabado, muy disputado, que se jugó en un terreno que a nosotros no nos servía. Así y todo el equipo fue competitivo, jugando todo el alargue con un jugador de menos. Sabíamos que no habíamos sido el equipo que habitualmente fluye. En Belvedere la idea era volver a nuestras raíces y por momentos no estuvimos cómodos. Lo que es claro es que las finales son diferentes, son partidos muy emocionales, y a veces el equipo que propone lleva la peor parte”, expresó.

Tras una temporada que siempre recordará, Bava deberá decidir entre seguir en Belvedere -algo que José Luis Palma va a intentar que suceda- o aprovechar las ofertas que reciba.

“Todo este tiempo quise estar aislado de todo el tema del mercado porque estaba enfocado en las finales y en la definición del Campeonato Uruguayo. No escuché ofertas, pero ya me juntaré con mi representante primero, analizaré posibilidades y me juntaré con el club para ver cómo sigue mi carrera”, contó Bava, quien aprovechó la oportunidad para destacar la interna del club.

“Liverpool tiene buenos cimientos, viene de menos a más, viene escalando. Lo que ha pasado en los últimos cuatro años han sido pasos cortos y seguros. Ganar títulos más pequeños, las participaciones internacionales, las supercopas. Hoy los chicos más jóvenes son las bases que le van a dar los éxitos en el futuro y están creciendo con bases muy sólidas”, analizó.

Las buenas gestiones del presidente Palma fueron cruciales para la solidez del equipo. Uno de tantos ejemplos de las situaciones que generan que el grupo tenga un trabajo diario prolijo, es la organización del día a día: los negriazules desayunan y almuerzan en el club, algo fundamental a la hora de guiar a los deportistas con su nutrición. Para eso es crucial la gestión del presidente. “Se gasta una plata diaria, pero es inversión. Nada mejor que darle al deportista lo que necesita para tener una buena alimentación”, explicó Palma.