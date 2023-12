Las jugadoras de la selección uruguaya emitieron un nuevo comunicado a través de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) para reclamar por no haber tenido partidos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

Las futbolistas manifiestan su descontento por no tener instancias para jugar al fútbol a nivel de selección. “Las jugadoras hemos competido en tres de un total de seis posibles fechas FIFA correspondientes al corriente año, disputando el último partido en setiembre, lo que implica bajar el telón de la actividad internacional hasta febrero de 2024”, escribieron en la misiva que se difundió a través de las redes sociales de la MUFP y de las cuentas individuales de las futbolistas.

Es por esto que las jugadoras organizadas exhortan a las autoridades competentes “a una correcta planificación de las futuras participaciones en representación de nuestro país, buscando contribuir en la regularización de dicha actividad”.

“Sacamos este comunicado para contar lo que estamos viviendo al no tener planificación de fechas FIFA. Sentimos que es necesario tener un proceso para luego, en la Copa América, tener un equipo con rodaje. Más allá de lo que cada una pueda hacer en su club, es necesaria la instancia con la selección”, explicó a la diaria Ximena Velazco, la futbolista del Fatih Karagümrük de Turquía.

Consultada por la devolución que tuvieron desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al emitir estos comunicados, Velazco explicó que “se está trabajando en conjunto para que el año próximo podamos estar más organizados y podamos estar en la mayoría de las fechas FIFA”.

En ese sentido, la ex Peñarol contó que la Mutual está trabajando en conjunto con AUF y “se van a encargar de poder brindar algo mejor”, por lo que “el comunicado fue para generar conocimiento de lo estamos tratando de conseguir”.

Ellas tampoco

Además de la actividad de la selección mayor, el próximo año se realizará el Sudamericano sub 17 –desde el 13 de marzo al 31 de marzo– y el sub 20 –desde el 17 de abril al 5 de mayo–. La sub 20 uruguaya sólo disputó dos partidos amistosos ante México en abril, mientras que la sub 17 recién jugará sus primeros amistosos este mes, a falta de tres meses para la competencia, lo que significa que la celeste sólo tuvo tres fechas FIFA de un total de seis posibles.