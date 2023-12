José Luis Palma, el presidente de Liverpool, luego de lograr el Campeonato Uruguayo contó que en 2025 construirán un estadio con capacidad para 12.000 espectadores y que su nombre será “El templo de Liverpool”. La construcción de la nueva cancha tardará algunos meses y no será prioridad para 2024, porque el club quiere terminar las obras de La República de Liverpool, su complejo deportivo.

“Tenemos una maqueta que fue hecha de acuerdo con las reglamentaciones urbanísticas. Hay un plan departamental que permite algunas cosas y otras no. Adaptándonos a todas las exigencias normativas, podemos aspirar a un estadio de ese aforo. La altura no es ilimitada”, explicó el mandatario negriazul en Punto penal.

Para la construcción del recinto se hará una inversión de 12 millones de dólares. “Hoy Belvedere tiene 7.000 de aforo, pero el aforo no es lo más importante. No tendremos que pagar intereses. Tiene que ser en el mismo lugar, porque en Belvedere nació el fútbol uruguayo”, afirmó.

Palma decidió hacer público el nombre que tendrá el estadio por miedo a que se filtrara: “Lo digo porque, como lo saben dos o tres personas, tengo miedo de que se me filtre y después quedar como un copión”, contó con tono irónico el presidente sobre el nombre de su autoría, del que explicó que tiene que ver con que “no hay nada más parecido a una religión que un club de fútbol. En Belvedere juega sólo Liverpool. No hay club que no arriende”.

A pesar de la capacidad de espectadores, los negros de la cuchilla tendrán un estadio de última generación. “Pretendemos que sea un estadio modelo. Va a ser un estadio de cero, no va a quedar nada”, agregó el dirigente y dejó en claro que va a ser apto para partidos internacionales. “Se va a poder jugar la Copa Sudamericana hasta cierto nivel. No podemos hacer un estadio más grande porque no vale la pena”, finalizó Palma.