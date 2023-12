Mauricio Pereyra, de recordado pasaje por el equipo tricolor, formado en sus canteras, volverá a vestir la camiseta del primer equipo para la temporada 2024. Este miércoles puso la firma y es la primera alta del nuevo equipo de Álvaro Recoba. El vínculo contractual habla de dos temporadas.

Pereyra debutó en Nacional después de romperla en inferiores en 2009 con Gerardo Pelusso. Tenía 19 años. Ese fue el primero de 70 partidos con la camiseta alba hasta que fue transferido a Lanús, donde sumó 53 partidos más a su existencia. Con Nacional ganó los Campeonatos Uruguayos 2008/09 y 2010/11. En el Krasnodar ruso jugó más de 200 partidos, convirtió 29 goles y es querido por la gente. Igual que acá pero con otro acento.

El mediocampista de 33 años llega libre desde el Orlando City de Estados Unidos, club en el que militó desde julio de 2019. En el Orlando City fue campeón de la US Open Cup 2022. “He tenido la suerte en mi carrera de irme, por decisión propia y por diferentes motivos, de lugares donde me querían mucho. Ahora se juntan varias circunstancias que hicieron que volviera a Nacional en este momento”, contó el mediocampista.

“El deseo del entrenador que se comunicó conmigo de que estuviera en Nacional, el deseo del club de contar conmigo sabiendo que había terminado el contrato en Orlando con ganas de volver, y el deseo personal, tanto familiar como deportivo”, fueron los impulsos para pegar la vuelta después unos cuantos años en el exterior.

“Si no vuelvo ahora, ¿cuándo?”, contó que le dijo a su representante, y expresó: “Ahora es el momento en que creo que puedo llegar a aportar desde donde me toque, desde la experiencia que he tenido y desde lo futbolístico con lo que tengo para dar”.

Nacional mueve sus fichas para revertir la oscura etapa de 2023. La llegada de Pereyra se enmarca en tiempos de renovaciones. A la confirmación de Recoba al frente del plantel principal, se sumó la llegada de Sebastián Eguren como gerente deportivo. Al mismo tiempo, se confirmaron las salidas de Emmanuel Gigliotti, Christian Almeida y Maximiliano Perg. La hinchada está latente por otra posible vuelta: la de Nicolás Lodeiro.